Recaudación marítima se incrementó en un 18.2%, según la Autoridad Marítima

Panamá/La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) anunció que entre enero y agosto de 2025 ha recaudado un total de $389,211.40 en concepto de permisos de navegación y licencias de navegación para embarcaciones menores con esloras de hasta 14 metros.

De esta cifra, $272,599.40 corresponden a permisos y $116,612.00 a licencias, superando significativamente los $329,245.00 registrados en el mismo período de 2024. Esto representa un incremento de $59,966.40, equivalente a un 18.2% más en comparación con el año anterior.

El jefe de la Sección de Inspectoría de la AMP, Jean Marcos Allen, destacó que este resultado “refleja un crecimiento sostenido en la gestión de recaudaciones” y proyecta “un cierre de año 2025 superior al total alcanzado en 2024 ($451,571.00)”.

Allen explicó que existen dos modalidades de Permisos de Navegación:

Los otorgados a embarcaciones nacionales , utilizadas principalmente en actividades recreativas.

, utilizadas principalmente en actividades recreativas. Los concedidos a embarcaciones de registro extranjero que ingresan a aguas panameñas con fines recreativos o comerciales, según la naturaleza declarada al momento del arribo.

Asimismo, aclaró que tanto la Licencia de Navegación como el Permiso de Navegación “permiten la circulación de embarcaciones en aguas nacionales, pero no autorizan actividades específicas”.

Como ejemplo, señaló que la pesca artesanal requiere un permiso otorgado por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), mientras que el transporte de pasajeros necesita una Licencia de Operaciones emitida por el Departamento de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares.

Entre los requisitos para obtener esta licencia se encuentran:

Contar con pólizas de seguros para tripulantes y pasajeros.

para tripulantes y pasajeros. Presentar un cálculo de estabilidad aprobado por una Organización Reconocida (OR) cuando la embarcación supere la capacidad de 12 personas .

El funcionario atribuyó estos resultados al esfuerzo conjunto de las oficinas de inspectorías nacionales y a la implementación de un programa planificado de giras de registro e inspección de seguridad, que se realiza durante todo el año en distintas comunidades costeras.

Durante estas jornadas se llevan a cabo inspecciones técnicas y se emiten en sitio los documentos de navegación, lo que agiliza los trámites y facilita el cumplimiento de la normativa marítima nacional.

Las giras de emisión local representan un importante apoyo para los pescadores artesanales y el turismo marítimo a pequeña escala, actividades que impulsan la economía de las comunidades costeras”, resaltó Allen.

Actualmente, la AMP cuenta con 19 oficinas de Inspectorías Nacionales de Marina Mercante, distribuidas estratégicamente en todas las provincias del país. Esto permite garantizar una atención oportuna, descentralizada y cercana a las comunidades costeras, fortaleciendo el cumplimiento de la normativa marítima y el desarrollo de la actividad náutica nacional.