'Un feminicidio es el fracaso del Estado': Paulette Thomas advierte que medidas de protección deben ser revisadas

Panamá/El femicidio de la joven de 21 años en el parque de Pocrí de Aguadulce vuelve a encender las alarmas sobre el hecho de que las medidas de protección o alejamiento no están funcionando y es urgente revisarlas.

La hoy occisa mantenía una orden de alejamiento, la cual no fue suficiente para evitar que su agresor la apuñalara a plena luz del día, convirtiéndola en otra cifra de las estadísticas de feminicidio en el país.

En ese sentido, la diputada de la bancada Vamos, Paulette Thomas, planteó la necesidad de implementar el uso de brazaletes electrónicos y probar su eficiencia, además de otras herramientas tecnológicas como el botón de pánico.

Aquí hay que hacer un mea culpa en muchos aspectos. El gobierno pasado compró cierto número de brazaletes, pero ¿cuál es la efectividad real? Para que funcionen los brazaletes necesitamos el acompañamiento de las telefónicas (…) Estamos en deuda con todas las mujeres de Panamá”, señaló.

La diputada también recordó que “existe un violentómetro en el Ministerio de la Mujer, para que las niñas, desde que tienen novio, reconozcan cuáles son esas actitudes”, pero lamentó que “no se esté yendo a las escuelas a crear conciencia ni a impartir docencia con niñas y niños, y no lo estamos haciendo”.

Thomas destacó que “falta una docencia de empoderamiento constante” y añadió que “ancestralmente venimos con un arraigo de comportamientos que se repiten una y otra vez. A la hora de la verdad, cuando vas a ver la historia de la abuelita, es la misma historia de la nieta y probablemente será la misma de la bisnieta. Tenemos una sociedad realmente enferma que debemos atacar, buscar soluciones de manera efectiva y educar”.

Además, advirtió que falta mayor concienciación sobre las señales de relaciones tóxicas, tanto en mujeres como en hombres, así como herramientas sobre cómo salir de ese entorno y el manejo de la ira. Asimismo, indicó que no existe un estudio o perfil del agresor ni un acompañamiento adecuado.

No tenemos los especialistas necesarios para brindar acompañamiento. Tenemos solo dos psiquiatras forenses. No puede ser; tenemos graves carencias y debemos buscar soluciones”, denunció.

Para la diputada, no se están dimensionando los problemas y hace falta más centros de atención integral para las mujeres, quienes necesitan un lugar seguro donde recibir apoyo y no quedarse en un entorno violento. Muchas mujeres —explicó— regresan o permanecen con sus agresores porque no tienen apoyo ni un lugar a dónde acudir con sus hijos.

“Tenemos que abordar el tema de la mujer con la dimensión que se necesita. Un feminicidio es el fracaso del Estado; tenemos un silencio cómplice que no podemos permitirnos”, enfatizó.

De acuerdo con las autoridades, en lo que va del año más de una docena de mujeres han sido víctimas de feminicidio, muchas de ellas dejando en orfandad a sus hijos.