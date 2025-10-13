Decretan detención provisional de hombre acusado de asesinar a joven en parque de Pocrí en Aguadulce

Durante la audiencia realizada en Penonomé, el tribunal legalizó la aprehensión, formuló los cargos y dictó la medida cautelar de detención provisional, luego de que la Fiscalía de Homicidios y Femicidios de Coclé presentara los elementos que vinculan al imputado con el crimen.

Aguadulce, Coclé/Un juez de garantías del Segundo Distrito Judicial de Coclé ordenó la detención provisional de un hombre de 25 años, imputado por el delito de femicidio doloso agravado y violencia de género, por el asesinato de una joven de 21 años ocurrido el 12 de octubre de 2025, en el corregimiento de Pocrí, distrito de Aguadulce.

Durante la audiencia realizada en Penonomé, el tribunal legalizó la aprehensión, formuló los cargos y dictó la medida cautelar de detención provisional, luego de que la Fiscalía de Homicidios y Femicidios de Coclé presentara los elementos que vinculan al imputado con el crimen.

Según detalló el Ministerio Público, la víctima había denunciado en reiteradas ocasiones sentirse amenazada por su agresor, incluso a través de redes sociales, tras haber finalizado la relación sentimental que mantenían. Desde abril de este año existía además una boleta de alejamiento emitida por la jueza de paz del corregimiento de Pocrí, la cual el presunto agresor incumplió al presentarse en el parque del sector el día del hecho.

Durante la audiencia, la defensa solicitó que la detención se cumpliera en la provincia de Veraguas; sin embargo, el juez determinó que, conforme al Código Procesal Penal, la medida debía ejecutarse en la cárcel pública de Aguadulce, donde permanecerá por un período de seis meses mientras avanzan las investigaciones. El caso ha generado consternación en la comunidad de Aguadulce, debido a la forma violenta en que fue asesinada la joven, quien habría sido atacada en un parque público a plena luz del día.

Con información de Nathali Reyes