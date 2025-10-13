Aprueban informe técnico del proyecto vía Centenario y autopista Arraiján–La Chorrera

El plan será desarrollado bajo la modalidad APP cofinanciada e implica la intervención de una carretera tipo brownfield —es decir, la mejora y renovación de una vía existente— con una extensión aproximada de 42.5 kilómetros, que abarca tramos de la vía Centenario y la Autopista Arraiján–La Chorrera, distribuidos en seis secciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/El informe técnico inicial del proyecto “Rehabilitación, mejora y mantenimiento por estándares de desempeño de la vía Centenario y la Autopista Arraiján–La Chorrera”, presentado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), fue aprobado por el ente rector del régimen de Asociación Público-Privada (APP)

La aprobación se dio durante una sesión extraordinaria celebrada el lunes 13 de octubre, presidida por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quien subrayó que el proyecto representa “un paso clave en la transformación de la infraestructura vial del país” y una medida para mejorar la movilidad en el sector oeste.

El plan será desarrollado bajo la modalidad APP cofinanciada e implica la intervención de una carretera tipo brownfield —es decir, la mejora y renovación de una vía existente— con una extensión aproximada de 42.5 kilómetros, que abarca tramos de la vía Centenario y la Autopista Arraiján–La Chorrera, distribuidos en seis secciones.

Entre los principales datos técnicos destacan:

Duración del contrato: 25 años

25 años Fase de preconstrucción: 18 meses

18 meses Construcción: 30 meses

30 meses Operación y mantenimiento: 21 años

21 años Modalidad APP: Cofinanciada

Cofinanciada Alcance: Rehabilitación, mejora, operación y mantenimiento con base en estándares de desempeño

De acuerdo con el MOP, las proyecciones oficiales indican que el tráfico promedio diario en este corredor pasará de 41 mil vehículos en 2022 a más de 112 mil en 2040, lo que permitiría dinamizar el comercio, potenciar la conectividad logística y mejorar la calidad de vida de miles de ciudadanos.

El proyecto también contempla la incorporación de indicadores clave de desempeño (KPIs) y estrictos estándares de seguridad vial, orientados a reducir accidentes, optimizar la operación del corredor y garantizar un servicio de calidad a largo plazo. La institución también manifestó la rehabilitación de esta vía reducirá el congestionamiento vehicular, mejorará los tiempos de traslado y fortalecerá la seguridad vial de las más de 100 mil personas que se movilizan a diario entre la ciudad de Panamá y el sector oeste.

En la reunión participaron los ministros de Obras Públicas, José Luis Andrade, y de Comercio e Industrias, Julio Moltó; el vicecanciller, Carlos Hoyos; el contralor general, Anel Flores; y la secretaria de la Asociación Público-Privada, Ana Julia Carreira, quienes respaldaron la aprobación del informe técnico.