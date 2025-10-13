Ela Urriola gana el Premio Nacional de Literatura Infantil “Hersilia Ramos de Argote” 2025.

Al abrir la plica con los datos de autoría, se reveló que la ganadora del certamen es la escritora Ela Urriola, quien recibirá un premio de mil dólares y la publicación de su poemario por parte de la Editorial de la UTP.

Ciudad de Panamá, Panamá/La obra Poemas Trenzados, presentada bajo el seudónimo Mafá, fue seleccionada como ganadora del Premio Nacional de Literatura Infantil “Hersilia Ramos de Argote” 2025, según dio a conocer la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

De acuerdo con la institución, el jurado eligió el texto entre una veintena de propuestas por “la exploración, de manera muy sencilla, de la geometría de lo cotidiano y el reconocimiento ancestral de los usos y costumbres vinculados a esos nudos y trenzas que dan noticia de nuestro día a día”.

El jurado destacó además que “paisajes y artesanías son parte de los referentes de los que se vale el autor para entregarnos un manojo de textos que brillan por su ingenio”. La evaluación de las obras estuvo a cargo de la escritora Lil María Herrera, la directora de Extensión de la UTP, Nery Caballero, y el representante de la Editorial UTP, Armando Pinillo.

Al abrir la plica con los datos de autoría, se reveló que la ganadora del certamen es la escritora Ela Urriola, quien recibirá un premio de mil dólares y la publicación de su poemario por parte de la Editorial de la UTP.