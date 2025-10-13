Minsa recomienda vacunación contra fiebre amarilla tras caso confirmado en Costa Rica

La entidad pidió a quienes planeen viajar a países con circulación activa del virus , entre ellos Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela, Guyana y Ecuador , tomar medidas preventivas para evitar la picadura de mosquitos.

Panamá/Tras la confirmación de un caso de fiebre amarilla en Costa Rica, el Ministerio de Salud (Minsa) recomendó a la población la aplicación de la vacuna a todas las personas no inmunizadas que residan en zonas de riesgo, como Panamá Este, Guna Yala, el sector este de Colón y Darién, así como a todos los viajeros que ingresen a estas regiones.

Además, la entidad pidió a quienes planeen viajar a países con circulación activa del virus, entre ellos Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela, Guyana y Ecuador, tomar medidas preventivas para evitar la picadura de mosquitos. Entre estas recomendaciones destacan el uso de repelente, ropa de manga larga y pantalón largo, así como la utilización de mosquiteros y la colocación de mallas en ventanas y puertas, además de la eliminación de criaderos de mosquitos.

El Minsa también anunció que intensificará la vigilancia epidemiológica en todos los puntos de entrada al país. Asimismo, recordó que Panamá no registra casos positivos de fiebre amarilla selvática desde 1974.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda causada por el virus homónimo, que se transmite principalmente por la picadura del mosquito Aedes aegypti en zonas urbanas, y de los géneros Haemagogus spp. y Sabethes spp. en áreas selváticas o boscosas.

Los casos pueden ser asintomáticos o presentarse en grados leves, moderados, graves o incluso fatales. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor muscular (frecuentemente en la espalda), pérdida del apetito, náuseas y vómitos. En los casos graves, estos signos pueden estar acompañados de dolor abdominal, ictericia, hemorragias y complicaciones hepáticas y renales.