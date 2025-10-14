'La justicia debe ser oportuna': Asamblea evalúa designaciones a la Corte Suprema de Justicia

Diputados destacan la experiencia y capacidad de Gisela Agurto y Carlos Villalobos, quienes ahora pasarán al Pleno de la Asamblea Nacional para su ratificación como magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional recomendó la ratificación de Gisela Agurto y Carlos Villalobos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tras una jornada de entrevistas en la que los diputados evaluaron su trayectoria, conocimientos y propuestas para fortalecer la independencia del Órgano Judicial.

El diputado Augusto Palacios, miembro de la comisión, señaló que el proceso permitió realizar preguntas profundas sobre la experiencia y visión de ambos candidatos.

Mostraron bastante capacidad. Es importante hablar no solo de la probidad que necesitamos en quienes administran justicia, sino también de las mejoras que requiere el sistema, como la mora judicial y el acceso oportuno a la justicia”, destacó.

Según Palacios, la magistrada designada Gisela Agurto, con más de 39 años en el sistema judicial, demostró solidez institucional y un perfil técnico sobresaliente. En tanto, Carlos Villalobos, abogado litigante con una década de experiencia dentro del sistema, también mostró dominio de los temas abordados durante la sesión.

Ambos fueron considerados idóneos por la comisión para pasar al Pleno de la Asamblea, donde los 71 diputados deberán decidir si se ratifican sus nombramientos. Agurto fue propuesta para la Sala Primera (Civil) y Villalobos para la Sala Tercera (Contencioso Administrativo).

Debate sobre independencia y privilegios

Durante la sesión, los diputados también abordaron temas sensibles como la independencia judicial y los privilegios de los magistrados.

Palacios mencionó que uno de los aspirantes calificó como “inconstitucional” el uso del Pacto por la Justicia en los procesos de designación, al no estar contemplado expresamente en la Constitución.

Asimismo, se discutió el aumento salarial reciente de 14 mil dólares para los magistrados de la Corte, una decisión que algunos calificaron como inoportuna.

“No es el momento para esos incrementos. Debemos tener más empatía con las finanzas públicas”, afirmó Palacios, aunque reconoció la importancia del cargo y su nivel de responsabilidad.

Impulso a ley que prohíbe contratar empresas corruptas

En paralelo, el diputado Palacios informó que este miércoles se discutirá en primer debate un proyecto de ley que busca impedir que empresas condenadas por corrupción puedan contratar con el Estado.

“Hoy una empresa que confiesa haber cometido corrupción y colabora con la justicia puede volver a contratar en tres años, o incluso de inmediato si logra un acuerdo eficaz. Eso es inaceptable”, expresó.

El proyecto será debatido en el Auditorio Titi Alvarado, en la Comisión de Economía y Finanzas, e invita a la participación de la sociedad civil organizada y fundaciones anticorrupción.

“Este no es un proyecto de un diputado, sino un esfuerzo pro país. Queremos subir la vara de la transparencia y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones”, concluyó Palacios.