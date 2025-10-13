David Ochy sufre un nuevo revés judicial; Corte Suprema confirma orden de detención preventiva en su contra

⚖ La decisión se dio tras resolver un recurso de apelación presentado por el abogado David Domingo Ochy Rodríguez, quien interpuso una acción de hábeas corpus a favor de su padre, cuestionando la legalidad de la medida de detención emitida por el extinto Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó la sentencia de primera instancia que declara legal la orden de detención preventiva dictada contra David Marco Ochy Diez, en el marco de un proceso penal seguido en su contra.

Según el Edicto N.º 1337, emitido por la Secretaría General de la CSJ, la decisión se dio tras resolver un recurso de apelación presentado dentro de la acción de hábeas corpus por el abogado David Domingo Ochy Rodríguez, a favor de su padre, cuestionando la legalidad de la medida de detención emitida por el extinto Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Mediante resolución fechada el 28 de septiembre de 2025, el Pleno de la CSJ decidió confirmar la Sentencia de Primera Instancia N.º 11, del 11 de abril de 2025, dictada por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá, que ya había declarado legal la detención preventiva.

El fallo fue suscrito por los magistrados del Pleno: Eugenio Urrutia Parrilla, María Eugenia López Arias, Lina E. Castro de León, Carlos Alberto Vásquez Reyes, Olmedo Arrocha Osorio, Cecilio Cedalise Riquelme, María Cristina Chen Stanziola, Miriam Yadira Cheng Rosas y Otilia V. de Valderrama. El documento, firmado por los magistrados del Pleno, fue publicado este 13 de octubre.

Antecedentes del caso

Ochy, extraditado desde Costa Rica el pasado 2 de julio, enfrenta un proceso judicial por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales dentro del denominado caso New Business, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción vinculados al uso de fondos públicos para la adquisición del grupo editorial Epasa.

Su retorno al país se dio tras una orden de detención internacional emitida por Interpol, luego de ser capturado el 5 de diciembre de 2023 en la provincia costarricense de Limón, donde también se le investigaba por legitimación de capitales y uso de identidad falsa.

Durante su detención, las autoridades costarricenses decomisaron 5 millones de colones y 3,200 dólares estadounidenses en efectivo. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró en abril de 2025 la legalidad de la orden de detención preventiva en su contra.

El empresario llegó a Panamá bajo custodia policial el 2 de julio, día en que su defensa confirmó haber recibido la notificación oficial del procedimiento legal en curso. A su llegada, Ochy ofreció breves declaraciones a TVN Noticias, en las que negó que sus empresas estuvieran involucradas en actividades de lavado de dinero.