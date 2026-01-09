Hombre capturado en un 'parking' en Chame fue condenado a más 60 meses de prisión

Un hombre fue condenado a 64 meses de prisión por posesión de arma de fuego, tras ser uno de los 36 aprehendidos durante la intervención de un parking clandestino realizado en una casa de alquiler vacacional en Nueva Gorgona, distrito de Chame, que fue interceptado por la Policía Nacional.

De acuerdo con la información oficial, el condenado asumió la responsabilidad por el arma de fuego encontrada durante el allanamiento al inmueble. En el lugar también se decomisaron sustancias ilícitas y se identificó entre los asistentes a cinco personas vinculadas a diversos delitos, así como a un sospechoso de homicidio.

El resto de las personas aprehendidas durante el operativo fueron posteriormente liberadas.

Según los informes de la Policía Nacional, todas las personas que participaban en el parking clandestino eran residentes del distrito de San Miguelito.

Información de Yiniva Caballero

