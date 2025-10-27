Ministerio Público aprehende a la esposa e hija del dirigente del Suntracs, Jaime Caballero

La diligencia se realizó en Boquete, provincia de Chiriquí , por órdenes de la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada .

Panamá/El Ministerio Público aprehendió este lunes a la hija y a la esposa del dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (Suntracs), Jaime Caballero.

En esta operación, realizada por órdenes de la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, fueron aprehendidas cuatro personas: los dirigentes del Suntracs, Abdiel Bethancourt y José Palacios, así como Kathia Elena Caballero Batista, una de las hijas de Caballero, y María Isabel Cordero, su esposa; estas dos últimas fueron ubicadas en Boquete, provincia de Chiriquí, y están siendo trasladadas a la ciudad capital.

El Ministerio Público mantiene una orden vigente de detención contra el dirigente Ariel Rodríguez.

Cabe señalar que, de acuerdo con las investigaciones, Caballero habría recibido, transferido y utilizado fondos provenientes de actividades ilícitas realizadas por integrantes de la junta directiva del Suntracs. Es decir, que aprovechando su posición dentro del sindicato, autorizó transferencias y firmó cheques en beneficio propio con el objetivo de ocultar el verdadero origen del dinero.

Una de las maniobras descritas por el fiscal es la estratificación de fondos. Caballero habría transferido dinero a cuentas bancarias a su nombre y al de su hija. Parte de esos fondos habría sido destinado a cubrir gastos personales, pagos de tarjetas de crédito y la compra de insumos para un negocio familiar.

Con información de Magda Maxwell.