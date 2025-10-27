Presupuesto 2026 fue aprobado en tercer debate y pasa a manos del presidente Mulino

El proyecto establece un monto total de 34,901 millones de dólares , lo que representa un incremento superior a los 4,000 millones en comparación con el presupuesto vigente de 2025.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026 fue aprobado en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional con 58 votos a favor y 10 en contra, y ahora pasará a manos del presidente José Raúl Mulino para su sanción.

El proyecto establece un monto total de 34,901 millones de dólares, lo que representa un incremento superior a los 4,000 millones en comparación con el presupuesto vigente de 2025.

Puede leer: Salario mínimo en Panamá: El 15 de noviembre arrancará la revisión; ministra Muñoz pide no crear expectativas

Durante el debate, varios diputados expresaron preocupación por la baja ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación (Meduca), que —según se destacó en el pleno— no supera el 20% en lo que va del año. Los diputados de distintas bancadas cuestionaron los mecanismos del Ministerio de Economía y Finanzas para asegurar una mayor eficiencia en la utilización de los fondos asignados a esta cartera.

Asimismo, se reiteró la necesidad de que el Ejecutivo priorice proyectos estratégicos en el cierre del actual año fiscal y que la planificación del presupuesto 2026 garantice una ejecución más equilibrada entre los sectores sociales y de infraestructura.

Sin embargo, el ministro Felipe Chapman defendió el presupuesto.

También: Ministerio Público aprehende a la esposa e hija del dirigente del Suntracs, Jaime Caballero

Con esta aprobación, el documento pasa al Órgano Ejecutivo, donde el presidente José Raúl Mulino deberá decidir su sanción o realizar observaciones antes de su promulgación oficial.

Con información de Meredith Serracín.