Salario mínimo en Panamá: El 15 de noviembre arrancará la revisión; ministra Muñoz pide no crear expectativas

La ministra Jackeline Muñoz también llamó a la prudencia y al diálogo responsable durante el proceso. “ No hay expectativas y no podemos crear morbos ni expectativas; si para el sector trabajador la cosa está dura, para el sector empresarial la cosa está dura; tenemos que buscar un equilibrio y ser responsables ”.

Panamá/El próximo 15 de noviembre comenzará la discusión para definir el nuevo salario mínimo que regirá en Panamá a partir de enero de 2026, informó la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz.

La titular de la cartera laboral explicó que esta vez las conversaciones entre trabajadores y empresarios se desarrollarán exclusivamente en la sede del Ministerio de Trabajo, en la Ricardo J. Alfaro, sin realizar la tradicional gira nacional.

Ya se convocó al Conepa, la cámara, se convocó a Conato, a Conusi, a todos los entes rectores que tienen que ver con esto, están convocados a partir del quince de noviembre, serán convocados con fecha y ustedes tendrán de primera mano toda la información”, dijo la ministra Jackeline Muñoz.

Muñoz también llamó a la prudencia y al diálogo responsable durante el proceso.

No hay expectativas y no podemos crear morbos ni expectativas, si para el sector trabajador la cosa está dura, para el sector empresarial la cosa está dura, tenemos que buscar un equilibrio y ser responsables”, acotó.

El nuevo salario mínimo que se defina entrará en vigencia a partir de enero de 2026. La última revisión se efectuó en 2024, cumpliendo así con la periodicidad de dos años establecida por la ley.

Con información de Nicanor Alvarado.