Hospital modular de Panamá: una millonaria inversión abandonada tras la pandemia

Ciudad de Panamá, Panamá/El hospital modular construido durante la pandemia de COVID-19, una obra que representó una inversión superior a 10 millones de dólares, en la actualidad se encuentra abandonado y deterioro, según denunció la bancada legislativa de "Seguimos", que realizó un recorrido por las instalaciones este lues 27 de octubre.

De acuerdo con los diputados, la infraestructura tuvo un costo aproximado de 6 millones de dólares, mientras que su equipamiento ascendió a $4 millones, lo que suma más de $10 millones en recursos públicos que actualmente no están siendo aprovechados por el sistema de salud.

“Hoy la estructura está abandonada, mientras comunidades en todo el país siguen esperando centros médicos”, manifestaron los diputados durante la inspección.

Exigen auditoría y rendición de cuentas

La bancada anunció que impulsarán una solicitud formal para que se realice una auditoría por parte de la Contraloría General de la República sobre el manejo de los recursos invertidos en el hospital modular, como parte de las acciones de fiscalización dentro de la Comisión de Gobierno.

Sobre todo si existió algún desperdicio o mal uso de fondos públicos. Agregaron que este hospital debe ser parte de una investigación más amplia sobre los proyectos ejecutados durante la pandemia. Durante la visita, los parlamentarios constataron que el lugar no cuenta con seguridad ni mantenimiento, y que parte de su infraestructura presenta signos de deterioro.

Indicaron que actualmente, el sitio —que fue concebido como un espacio para atender emergencias sanitarias— está siendo utilizado como área de estacionamiento para metrobuses, una situación que, según los diputados, refleja la falta de planificación y seguimiento a las inversiones públicas.

Agregaron que resulta lamentable ver que una rampa diseñada para ambulancias, hoy sea usada por transporte público. Los diputados destacaron que las instalaciones, a pesar del abandono, se mantienen en condiciones que permitirían su reutilización para ofrecer atención médica en comunidades que carecen de infraestructura hospitalaria.

El hospital modular fue inaugurado en 2020 como parte de la estrategia del Estado para reforzar la atención durante la crisis sanitaria. Sin embargo, tras la disminución de casos, la estructura quedó sin uso y sin propósito definido. Los diputados concluyeron que no era posible que una inversión de más de 10 millones esté abandonada mientras miles de panameños carecen de atención médica.

Traspaso a la Policía Nacional

Este medio confirmó que, las instalaciones del hospital modular, que originalmente pertenecían al Ministerio de Obras Públicas, serían traspasadas a la Policía Nacional que, había solicitado a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional la asignación de un crédito extraordinario para llevar a cabo las adecuaciones para convertirlo en una clínica hospital de uso de las unidades policiales; sin embargo, dicha partida fue rechazada por los diputados.

El director de la Policía, Jaime Fernández, advirtió que la entidad necesita "la plata" y se mantiene a la espera de que le asignen el dinero para proceder con las adecuaciones de una clínica hospital.

Por su parte, el Ministerio de Salud, encargado de operar el hospital modular durante la Pandemia por Covid-19, informaron que los equipos médicos fueron sacados y distribuídos en disferentes centros médicos del sistema público de salud, desde que se dejó de utilizar la instalación.