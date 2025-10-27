Caja de Seguro Social desmiente información sobre el funcionamiento de elevadores en el Complejo Hospitalario

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) informó que es falsa la información que circula en redes sociales, respecto a que solo un elevador se encuentra operativo en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.

La institución aclaró que la mayoría de los elevadores del Complejo Hospitalario están funcionando con normalidad, brindando el servicio correspondiente a los pacientes, visitantes y personal de salud.

En el edificio de La Especializada actualmente se mantienen dos elevadores en funcionamiento, mientras que en el Hospital General operan los tres ascensores existentes. Por otro lado, en el área de Urgencias, los dos ascensores también se encuentran trabajando de manera regular.

La Caja de Seguro Social comunicó que el pasado domingo se registró una falla técnica en el elevador número 1 de La Especializada, la cual fue reportada de inmediato a la empresa proveedor responsable del mantenimiento. El personal técnico se encuentra en el sitio realizando las labores necesarias para su pronta reparación.

Durante este proceso, los pacientes continúan utilizando sin inconvenientes los elevadores que permanecen operativos, con el apoyo del personal de atención al asegurado, quien los orienta y brinda asistencia en todo momento.