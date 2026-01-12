La CIJ inicia audiencias sobre denuncia de genocidio contra rohinyás en Birmania

Los expertos legales siguen de cerca el proceso, ya que podría ofrecer pistas sobre cómo la CIJ, principal órgano judicial de la ONU, abordará acusaciones similares contra Israel por su campaña militar en Gaza.

Birmania/La Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, inició este lunes un período de tres semanas de audiencias para determinar si Birmania cometió un genocidio contra la minoría musulmana rohinyá.

El caso fue presentado por Gambia, que acusó a Birmania de violar la Convención sobre el Genocidio de 1948, durante una operación represiva en 2017.

Los expertos legales siguen de cerca el proceso, ya que podría ofrecer pistas sobre cómo la CIJ, principal órgano judicial de la ONU, abordará acusaciones similares contra Israel por su campaña militar en Gaza.

En 2017, cientos de miles de musulmanes rohinyás huyeron de la violencia del ejército de Birmania y milicias budistas, escapando hacia Bangladés, en medio de violaciones en masa, incendios provocados y asesinatos.

"No se trata de cuestiones esotéricas del derecho internacional. Se trata de personas reales, historias reales y un grupo real de seres humanos. Los rohinyás de Birmania han sido objeto de destrucción", declaró el ministro de Justicia de Gambia, Dawda Jallow, ante los jueces de la CIJ.

Actualmente, 1,1 millones de rohinyás viven hacinados en campamentos que abarcan unos 32 kilómetros cuadrados en Cox's Bazar, Bangladés.

"Quiero ver si el sufrimiento que soportamos se refleja durante la audiencia", dijo a la AFP desde uno de esos campamentos Janifa Begum, una mujer de 37 años y madre de dos hijos. "Queremos justicia y paz", insistió.

“Matanzas sin sentido”

Gambia, un país de mayoría musulmana, presentó en 2019 el caso ante la CIJ, encargada de dirimir disputas entre Estados.

De acuerdo con la Convención sobre el Genocidio, cualquier país puede presentar un caso ante la CIJ si considera que otro está infringiendo el tratado.

En diciembre de 2019, los abogados de Gambia presentaron pruebas de lo que calificaron como "matanzas sin sentido, actos de barbarie que conmocionan nuestra conciencia colectiva".

En un momento histórico en el Palacio de la Paz, la exlíder de facto Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz en 1991, compareció personalmente para defender a Birmania.

En su defensa, desestimó el argumento de Gambia, al sostener que ofrecía "una imagen engañosa e incompleta" de lo que definió como un "conflicto armado interno".

Suu Kyi advirtió entonces que el caso por genocidio ante la CIJ corría el riesgo de reavivar una crisis, que, según ella, fue una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.

Presiones sobre Birmania

Inicialmente, la CIJ dio la razón a Gambia, que había solicitado a los jueces "medidas provisorias" para detener la violencia mientras se examinaba el caso.

En 2020, la CIJ determinó que Birmania debía tomar "todas las medidas a su alcance" para impedir cualquier acto prohibido por la Convención de la ONU sobre el Genocidio de 1948.

Estados Unidos declaró oficialmente en 2022 que la violencia contra los rohinyás constituía genocidio, tres años después de que un equipo de la ONU afirmara que Birmania albergaba "intención genocida".

Las audiencias concluirán el 30 de enero.

El tribunal ya había desestimado en 2022 una impugnación de Birmania a su competencia, por lo que los jueces consideran que tienen facultad para pronunciarse sobre el fondo del caso.

No obstante, podrían pasar meses o incluso años antes de una decisión final. Aunque la CIJ no tiene mecanismos para hacer cumplir sus fallos, una resolución favorable a Gambia aumentaría la presión política internacional sobre Birmania.

La CIJ no es el único tribunal internacional que investiga el posible genocidio contra los rohinyás. La Corte Penal Internacional (CPI), también con sede en La Haya, investiga al jefe militar de Birmania, Min Aung Hlaing, por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Además, existe otro proceso en Argentina, basado en el principio de jurisdicción universal, que permite juzgar crímenes de extrema gravedad en cualquier tribunal del mundo.