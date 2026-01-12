Clima Panamá: Tiempo parcialmente nublado y advertencia por mar agitado en ambas costas

Para el resto del territorio nacional, el Imhpa prevé poca nubosidad y condiciones atmosféricas estables hasta horas de la noche, sin probabilidad de lluvias significativas.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) informó que para este lunes 12 de enero de 2026 se mantendrán condiciones de cielo parcialmente nublado con intervalos nubosos en gran parte del país, acompañadas de lluvias ligeras y una advertencia por oleaje elevado en ambas vertientes.

De acuerdo con el boletín meteorológico, un flujo constante de humedad hacia la región del Caribe favorecerá la presencia de lluvias ligeras y dispersas, principalmente en el norte de Veraguas, la Costa Abajo de Colón y el sector oriental de Guna Yala.

En contraste, en la vertiente del Pacífico predominarán cielos mayormente despejados, aunque no se descarta el desarrollo de chubascos aislados durante la tarde en áreas del norte de Panamá, las cordilleras de Coclé, la serranía de Darién, las comarcas Emberá y regiones centrales de Chiriquí.

Para el resto del territorio nacional, el Imhpa prevé poca nubosidad y condiciones atmosféricas estables hasta horas de la noche, sin probabilidad de lluvias significativas.

Temperaturas y vientos

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 14 °C y 22 °C en zonas altas y de cordillera, mientras que en el resto del país se esperan valores entre 18 °C y 25 °C.

Durante el día, las temperaturas máximas se ubicarán entre 26 °C y 33 °C, con registros más elevados en regiones de menor altitud.

En cuanto a los vientos, predominarán del norte, con velocidades de entre 15 y 45 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en áreas abiertas y elevadas, exceptuando las zonas costeras.

Advertencia marítima y radiación UV

El IMHPA advirtió que tanto en el Pacífico como en el Caribe persistirán condiciones marítimas inestables, con oleajes que podrían alcanzar hasta 2.13 metros y un comportamiento irregular del mar, por lo que se recomienda precaución en actividades acuáticas y marítimas.

Además, los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles altos a extremos, con valores entre 7 y 11, por lo que se aconseja evitar la exposición prolongada al sol y utilizar protección adecuada.

Las autoridades reiteran a la población seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ante las condiciones climáticas previstas.