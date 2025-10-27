Ejecutivo presenta en la Asamblea proyecto que elimina el Ministerio y revive el Instituto Nacional de la Mujer

El Inamu, que funcionó hasta 2023, tras ser elevado a Ministerio de la Mujer en 2023, ahora seguirá funcionando como una entidad pública descentralizada.

Ciudad de Panamá, Panamá/La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, presentó este lunes 27 de octubre ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley que elimina el Ministerio de la Mujer y revive el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu).

El proyecto, criticado por múltiples organizaciones, fue aprobado el pasado martes 21 de octubre en el Consejo de Gabinete.

Sin embargo, para muchos gremios y organizaciones, la eliminación del Ministerio de la Mujer significa un retroceso en la protección de las mujeres en Panamá, sobre todo ante el aumento de femicidios y muertes violentas.

En su discurso, Carles afirmó que la iniciativa busca “fortalecer la institucionalidad” y la “optimización de los recursos”, con una administración pública más eficiente y transparente.

Explicó que se trata de una reestructuración estratégica institucional, que garantizará el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado panameña, incluyendo las convenciones y las metas globales.

Este proyecto no implica retroceso alguno, por el contrario, reconoce, protege y consolida los derechos alcanzados a lo largo de décadas con el esfuerzo de mujeres panameñas”, señaló Carles.

Carles aseguró que se garantizará atención integral a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

“Con esta ley, buscamos optimizar los recursos públicos, evitar duplicidades y orientar los esfuerzos hacia resultados tangibles”, remarcó.

Detalló que, desde su creación en marzo de 2023, el Ministerio de la Mujer no contaba con todas las direcciones que debía tener, que en total eran 19 direcciones, pero a la fecha solo contaban con 5 o 6 direcciones.

¿Quién dirigirá el Inamu?

Sobre la figura que dirigirá el Inamu, indicó que, una vez se apruebe la ley, se nombrará a una directora que vendrá de una terna que va a salir de la sociedad civil, de la academia y de las organizaciones de mujeres.

“Va a haber una dirección interina, pero luego este grupo, a través del Conamu, con la sociedad, la academia y las organizaciones de mujeres, va a solicitar una terna para ser tomada en cuenta”, explicó.

Añadió que los recursos y el personal se mantienen, siendo el mismo que está asignado al Ministerio de la Mujer en el presupuesto del Estado que fue aprobado este lunes.

En su defensa, Juana Herrera, exministra de la Mujer, aclaró que, a su salida del cargo, la institución se dejó con reglamentación de la ley, con un presupuesto de $11 millones y con la Política Pública, donde estaba la hoja de ruta. Además, indicó que se entregaron los informes a nivel internacional.

“Habíamos dejado 5 direcciones; en un año y medio es muy difícil hacer todo, y la política habla, de que teníamos que tener en el segundo año un informe de lo que se había avanzado y en cuatro años, tener el resultado de evaluación, o sea que realmente no le han dado la oportunidad al Ministerio”, reclamó Herrera.

El Inamu, que funcionó hasta 2023, tras ser elevado a Ministerio de la Mujer en ese año por la administración del expresidente de la República, Laurentino Cortizo, retomará su figura como una entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria, financiera, técnica y de gestión.

La estructura asegurará la rectoría técnica y la articulación efectiva de las políticas públicas dirigidas a las mujeres en todo el territorio nacional.

El proyecto aprobado por el mandatario propone una reorganización estratégica mediante la derogación de la Ley 375 de 29 de diciembre de 2023, que creó el Ministerio de la Mujer. La medida, anunciada en el informe a la Nación del presidente José Raúl Mulino el pasado 1 de julio, forma parte del plan del Ejecutivo por reorganizar y disminuir el tamaño del Estado, a fin de eliminar la duplicidad de las instituciones gubernamentales.

Niurka Palacios, ministra de la Mujer, aseguró que la institución seguirá contando con los albergues de corta estancia y los 17 Centros de Atención Integral, así como los programas de psicología, trabajo social y asesoría legal en el proceso de denuncias.

La línea 182 seguirá funcionando para la recepción de denuncias y atención a mujeres en vulnerabilidad, así como la aplicación móvil Mujer App.