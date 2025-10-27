ATTT habilita plataforma para el registro y pago de boletas de papel en línea ¿Cómo funciona?

Una vez se complete el registro en línea, la ATTT enviará una confirmación a través del correo electrónico al ciudadano en un plazo no mayor a 24 horas.

Ciudad de Panamá/La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) lanzó un nuevo sistema para el registro y pago de boletas de papel.

Se trata de un proceso que permitirá a los conductores saldar sus cuentas sin necesidad de acudir de manera física a las oficinas de la institución.

De acuerdo con la ATTT, el proceso se constituye como un paso más hacia la modernización de los servicios de tránsito y transporte en Panamá.

“Estamos migrando de un modelo tedioso a una gestión transparente, ágil y centrada en las necesidades de la gente”, señaló Simón Henríquez, director general de la ATTT.

¿Cómo registrarse?

Para registrar una boleta de papel, el ciudadano deberá ingresar a:

• www.transito.gob.pa

• Seleccionar la opción “Servicios en Línea”.

• Elegir “Registro de Boletas en Papel”.

Completar los campos solicitados con:

- Tipo de documento

- Número de cédula

- Número de control

- Correo electrónico

- Imagen de la boleta física (fotografía o escaneo)

Una vez se complete el registro en línea, la ATTT enviará una confirmación a través del correo electrónico al ciudadano en un plazo no mayor a 24 horas.

En el correo se valida el registro y habilita de forma inmediata las opciones de pago, permitiendo cumplir con el pago sin demoras.

La institución explicó que el pago se podrá realizar desde la plataforma web, banca en línea de entidades afiliadas y sedes presenciales de la ATTT a nivel nacional.

Indicaron que con este paso a la digitalización se buscar flexibilizar los mecanismos de pago y evitar retrasos para minimizar el riesgo de recargos por pagos fuera de plazo.

