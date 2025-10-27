Tocumen S.A. invertirá cerca de $2 millones en reparaciones por filtraciones en la Terminal 2.

Según explicó el gerente general, José Antonio Ruiz , se trata de trabajos complejos que buscan corregir problemas detectados en una infraestructura que fue entregada hace apenas tres años.

Panamá/La administración de Tocumen S.A. destinará alrededor de dos millones de balboas para atender las filtraciones registradas en los tragaluces de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Según explicó el gerente general, José Antonio Ruiz, se trata de trabajos complejos que buscan corregir problemas detectados en una infraestructura que fue entregada hace apenas tres años.

Ruiz manifestó que “es otra demanda más. Ya ganamos una demanda de casi 30 millones de dólares. Como les acabo de decir, por las plataformas vendrá otra demanda. Y esto se le suma a la cantidad de cosas que nos han dejado en mal estado”.

El gerente también criticó el deterioro prematuro de las instalaciones de la Terminal 2.

Esta operación está terminada en el año 2022. Estamos hablando que en tres años esto no está supuesto a pasar. Esta es la terminal nueva, esta es la Terminal 2. En tres años no debería estar esto en estas condiciones”, indicó Ruiz.

Por su parte, el vicepresidente de mantenimiento, Andrés Mendoza, explicó que el daño responde a “un problema de dilatación entre la cubierta del cielo raso y los tragaluces”, donde “el movimiento de la dilatación de la lámina en la zona central, donde están los tramos más largos, provocó roturas en la unión de los tragaluces”.

Eso hizo que filtrara agua. Hemos visto videos donde hay agua dentro de la Terminal 2, y hemos tenido que hacer reparaciones arriba, en los tragaluces, para evitar que esa agua penetre. Esa agua que se acumuló a través del tiempo provocó humedad en el cielo raso”, detalló Mendoza.

Para no afectar la operación aérea, los trabajos se desarrollarán en horario nocturno, con el fin de minimizar el impacto en las operaciones y pasajeros.

Además, se prepara una licitación para el año 2026, con el objetivo de dar una solución más profunda y permanente a los problemas estructurales que se han presentado en la Terminal 2.

Con información de Jorge Quirós.