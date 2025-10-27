Explosión en PH Alsacia Towers: Familiares y amigos dan el último adiós a Ámbar Guelfi de Obaldía

Durante el emotivo encuentro, sus seres queridos compartieron palabras de cariño y destacaron las cualidades que definieron a Ámbar en vida: su fortaleza, alegría y carácter decidido.

Ciudad de Panamá, Panamá/Entre lágrimas y recuerdos, familiares, amigos y vecinos se reunieron para rendir homenaje a Ámbar Guelfi de Obaldía, quien falleció el pasado domingo 19 de octubre a causa de las graves quemaduras que sufrió en casi el 80 % de su cuerpo, producto de la explosión registrada en un PH ubicado en el área de El Bosque, en Tumba Muerto.

Durante el emotivo encuentro, sus seres queridos compartieron palabras de cariño y destacaron las cualidades que definieron a Ámbar en vida: su fortaleza, alegría y carácter decidido.

Uno de sus familiares, visiblemente conmovido, expresó que Ámbar era una persona con un carácter fuerte, alegre, siempre "echada para adelante". Los asistentes también aprovecharon el momento para agradecer al pueblo panameño por el apoyo brindado desde que se conoció el trágico suceso.

Reconocieron especialmente la solidaridad de quienes donaron sangre y ofrecieron ayuda para la recuperación de los otros afectados: el niño Ian y su abuela, quienes continúan recibiendo atención médica.

Los familiares señalaron que, aunque el dolor por la pérdida es inmenso, se sienten reconfortados por las muestras de cariño recibidas de todo el país y pidieron mantener las oraciones por la pronta recuperación de los sobrevivientes de la explosión.

Con información de Luis De Jesús Mendoza.