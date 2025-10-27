Inician obras de restauración de la Casa Amarilla para preservar su valor histórico y cultural

El Ministerio de la Presidencia ejecuta un proyecto de restauración integral del emblemático edificio en San Felipe, con miras a conmemorar los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá en junio de 2026

Ciudad de Panamá/La Casa Amarilla, histórico inmueble dentro del conjunto arquitectónico que rodea el Palacio de las Garzas en San Felipe, inició un proceso de restauración integral encomendado por el Ministerio de la Presidencia, con el objetivo de recuperar su valor histórico y cultural tras años de deterioro.

El proyecto, ejecutado por la empresa Civil y Logística S.A. tras ganar la licitación por mejor valor, tiene un contrato de B/.3.3 millones e incluye restauración estructural y arquitectónica, así como adecuaciones para la accesibilidad de personas con discapacidad. Se prevé que la Casa Amarilla esté habilitada para ceremonias y actividades diplomáticas en junio de 2026.

Los trabajos cumplen con los criterios de preservación histórica establecidos por la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural (DNPC) del Ministerio de Cultura. Actualmente se llevan a cabo estudios arqueológicos y análisis estructurales, incluyendo la revisión de planos, técnicas constructivas y materiales, para garantizar la conservación de la autenticidad del inmueble.

El edificio posee diferentes niveles de conservación: la fachada mantiene su diseño original y la muralla perimetral requiere una restauración exacta a su aspecto original. Además, se instalarán dos elevadores, una escalera de caracol, se renovarán balcones, herrería y luminarias, y se construirá una nueva losa estructural en la segunda planta.

Los estudios arqueológicos han revelado hallazgos precoloniales y coloniales, como un antiguo pozo de agua y diversos utensilios de cerámica, aportando información valiosa sobre la historia del sitio.

Con esta restauración, la Casa Amarilla recuperará su esplendor y se consolidará como un espacio para ceremonias oficiales y eventos diplomáticos, preservando su legado histórico para las futuras generaciones.

