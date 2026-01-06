Venezuela: Denuncian detención de 16 periodistas durante instalación del Parlamento

El sindicato también reportó la detención de otros dos corresponsales internacionales en la frontera con Colombia, que también fueron liberados tras horas incomunicados.

El sindicato venezolano de prensa reportó el martes la detención y posterior liberación de 16 periodistas y trabajadores de medios durante la instalación del nuevo Parlamento.

La Asamblea Nacional venezolana inició el lunes un nuevo período legislativo (2025-2031) y juramentó a Delcy Rodríguez como presidenta interina en lugar de Nicolás Maduro, depuesto durante una operación militar de Estados Unidos.

"Durante la jornada de instalación de la Asamblea Nacional, fueron detenidos en Caracas 14 periodistas y trabajadores de la prensa", informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en redes sociales. "13 de ellos de agencias y medios internacionales y uno de medios nacionales".

Todos fueron liberados y uno, deportado, según el gremio.

El sindicato también reportó la detención de otros dos corresponsales internacionales en la frontera con Colombia, que también fueron liberados tras horas incomunicados.

La prensa fue sometida a "revisión de equipos, desbloqueo de teléfonos, rastreo de llamadas y mensajes en plataformas de comunicación y redes sociales", añadió el SNTP.

El acto en el Parlamento coincidió con una marcha del chavismo para exigir la liberación de Maduro y su esposa, Cilia Flores, que enfrentan cargos de narcotráfico y terrorismo en Nueva York.

La presencia policial y militar aumentó durante la jornada, que cerró en la noche con reporte de tiros cerca del palacio presidencial.

Las autoridades explicaron que las autoridades dispararon contra un dron que sobrevolaba sin autorización.

Según el SNTP, más de 400 medios cerraron en los últimos 20 años, bajo los gobiernos de Maduro y su predecesor Hugo Chávez (1999-2013).