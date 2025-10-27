Detención provisional para adolescente vinculado al homicidio de un ciudadano estadounidense en Boquete

El adolescente fue aprehendido por agentes de la Policía Nacional en Boquete, tras ser identificado como posible sospechoso del crimen. De acuerdo con los primeros informes, la víctima fue encontrada sin vida dentro de su residencia, con signos de violencia y quemaduras en el cuerpo.

Boquete, Chiriquí/Un juez de garantías ordenó la detención provisional de un adolescente por su presunta vinculación con los delitos de homicidio, incendiarismo y robo, relacionados con el hallazgo del cuerpo sin vida de un ciudadano estadounidense el pasado 25 de octubre en el sector de Volcancito, distrito de Boquete, provincia de Chiriquí, informó el Ministerio Público a través de la Fiscalía Regional de Chiriquí.

El adolescente fue aprehendido por agentes de la Policía Nacional en Boquete, tras ser identificado como posible sospechoso del crimen. De acuerdo con los primeros informes, la víctima fue encontrada sin vida dentro de su residencia, con signos de violencia y quemaduras en el cuerpo.

Te podría interesar: Aprehenden a presunto implicado en homicidio de extranjero en Boquete

La alerta fue emitida por una trabajadora doméstica, quien, al llegar junto a su hija a la vivienda, notó rastros de sangre y alteraciones en el lugar, por lo que notificó de inmediato a las autoridades. Al ingresar al domicilio, los agentes policiales confirmaron el hallazgo del cuerpo.

Posteriormente, funcionarios de la Fiscalía de Homicidios y Femicidios de Chiriquí, en conjunto con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), realizaron la inspección ocular, recolección de evidencias y levantamiento del cadáver como parte del proceso de investigación. Por este caso, el Ministerio Público continúa las diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar si existen otras personas implicadas en el hecho.

Con información de Demetrio Ábrego.