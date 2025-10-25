Aprehenden a presunto implicado en homicidio de extranjero en Boquete

De acuerdo con los primeros informes, la víctima, un ciudadano estadounidense, fue hallado sin vida dentro de su residencia en la provincia de Chiriquí, con signos de violencia y quemaduras en el cuerpo.

Boquete, Chiriquí/Un joven, aparentemente menor de edad, fue aprehendido por los agentes de la Policía Nacional en Boquete tras estar presuntamente vinculado al homicidio de un hombre extranjero, registrado la mañana de este sábado 25 de octubre en el sector de Volcancito.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima, un ciudadano estadounidense, fue hallado sin vida dentro de su residencia en la provincia de Chiriquí, con signos de violencia y quemaduras en el cuerpo.

La alerta fue dada por una trabajadora doméstica, quien, al llegar junto a su hija a la vivienda, notó rastros de sangre y señales de alteración en el lugar, por lo que de inmediato notificó a las autoridades. Al ingresar, los agentes policiales confirmaron el hallazgo del cuerpo sin signos vitales.

Posteriormente, funcionarios de la Fiscalía de Homicidios y Femicidios de Chiriquí, en conjunto con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), realizaron la inspección ocular, recolección de evidencias y levantamiento del cadáver, como parte del proceso de investigación.

El joven retenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que adelanta las diligencias correspondientes. En las próximas horas, se prevé que el caso sea presentado ante un juez de garantías para definir su situación legal.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar si hay otras personas involucradas.

