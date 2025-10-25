Día de los Difuntos: Municipios de Chiriquí aplicarán una flexibilización en la ley seca

Los alcaldes de los distritos más poblados, como David y Bugaba, informaron que el horario de restricción regirá desde las 12:01 a.m. hasta las 6:00 p.m. de ese día. A partir de ese momento, se permitirá el funcionamiento de establecimientos comerciales, turísticos y de entretenimiento.

Chiriquí/La mayoría de los municipios de la provincia de Chiriquí aplicarán una flexibilización en la ley seca durante el próximo 2 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día de los Difuntos.

El alcalde del distrito de David, Joaquín de León, explicó que el objetivo es mantener el respeto por la solemnidad de la fecha, estableciendo un horario especial para la emisión de música y la venta de bebidas alcohólicas. Indicó que los centros de diversión nocturna podrán reabrir sus puertas a partir de las 6:00 p.m.

Expresó que se busca que las actividades económicas y recreativas puedan desarrollarse, pero respetando una fecha que tiene un significado especial para todos.

Por su parte, el alcalde de Bugaba, Rafael Quintero, recordó que esta medida de flexibilización se ha implementado en años anteriores y ha permitido mantener el equilibrio entre el respeto a los difuntos y la actividad turística y comercial del distrito. Indicó que se trata de una práctica que ha funcionado, porque permite a las familias cumplir con sus tradiciones sin afectar la economía local.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a la ciudadanía para actuar con responsabilidad y moderación durante las actividades del feriado, a fin de garantizar la tranquilidad y el orden público en toda la provincia.

Con información de Demetrio Ábrego