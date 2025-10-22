Día de los Difuntos: Arraiján decreta ley seca por el domingo 2 de noviembre

La prohibición regirá desde las 12:01 a.m. hasta las 11:59 p.m. del mismo día.

Arraiján, Panamá Oeste/El Decreto No. 7 del 19 de agosto de 2024, publicado en la Gaceta Oficial No. 30152-B, establece Ley Seca en el distrito de Arraiján durante el 2 de noviembre de 2025, fecha en la que el país conmemora el Día de los Difuntos.

De acuerdo con el decreto, la medida busca garantizar el orden público y la seguridad ciudadana en una jornada de recogimiento nacional.

La prohibición regirá desde las 12:01 a.m. hasta las 11:59 p.m. del mismo día, e incluye la venta y/o expendio de licor y bebidas alcohólicas en parrilladas, restaurantes, supermercados, minisúper, tiendas y cualquier otro establecimiento comercial autorizado para ello.

El artículo 2 del decreto señala que tanto personas naturales como jurídicas con permisos de expendio deberán acatar la disposición.

Las autoridades locales y policiales serán responsables de verificar el cumplimiento de la medida y aplicar las sanciones correspondientes a quienes la infrinjan.

El Día de los Difuntos, celebrado cada 2 de noviembre, es una fecha de respeto y reflexión en Panamá, en la que se suspenden actividades festivas y se recuerda a los familiares fallecidos.