Venezuela: Conferencia Episcopal Panameña pide prevalezca el bien del pueblo venezolano

La Conferencia Episcopal Panameña (CEP) expresó este lunes su solidaridad con la Iglesia y el pueblo de Venezuela, ante la compleja situación que atraviesa el país suramericano, y reafirmó su cercanía pastoral tanto con quienes permanecen en territorio venezolano como con los migrantes que residen en Panamá.

A través de un comunicado oficial fechado el 5 de enero de 2026, la CEP manifestó su profunda preocupación por la evolución de los acontecimientos en Venezuela, en comunión con el Papa León XIV y atendiendo al clamor de los pueblos de la región. En el pronunciamiento, los obispos panameños subrayaron que el bien del pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración, colocando en el centro la dignidad humana, el bien común y la búsqueda sincera de la paz.

El documento resalta el acompañamiento de la Iglesia venezolana, obispos, sacerdotes, diáconos, vida consagrada y fieles laicos, que, en medio de dificultades e incertidumbre, continúa siendo “voz de los que no tienen voz” y un signo de esperanza en tiempos de tribulación.

De manera especial, la Conferencia Episcopal expresó su cercanía pastoral con los venezolanos que residen en Panamá, muchos de los cuales han tenido que abandonar su país en medio del dolor y la incertidumbre. A ellos les reiteraron que no están solos y que forman parte activa de las comunidades parroquiales, las familias y la historia que se sigue construyendo en el país.

“La Iglesia en Panamá los acoge, los acompaña y camina con ustedes”, señala el comunicado, en el que también se comparte el anhelo de un futuro en paz para Venezuela.

Asimismo, los obispos panameños hicieron un llamado a intensificar la oración por Venezuela en todas las comunidades eclesiales del país, confiando estas intenciones a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto, patrona del pueblo venezolano, así como a los santos José Gregorio Hernández y Sor Carmen Rendiles, para que el país alcance la reconciliación, la concordia y la estabilidad.

Finalmente, la Conferencia Episcopal Panameña reafirmó su compromiso pastoral y solidario con el pueblo venezolano, destacando que la esperanza cristiana se fundamenta en la verdad, la justicia y el amor que se traducen en gestos concretos de cercanía, acompañamiento y fraternidad.

El comunicado está firmado por monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo metropolitano de Panamá y presidente de la CEP, y monseñor Luis Enrique Saldaña, obispo de la Diócesis de David y secretario general de la Conferencia Episcopal Panameña.