Panamá acoge la reunión anual de los Centros de Instrucción de Aviación Civil de la OACI

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto Superior de Formación Profesional Aeronáutica (Isfpa), a través de la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá (AAC), es sede de la reunión anual de los Centros de Instrucción de Aviación Civil (CIAC) de la Región Sudamericana de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Este encuentro reúne a representantes de los Estados miembros con el objetivo de fortalecer las estrategias de capacitación y desarrollo del talento humano en el ámbito aeronáutico.

La reunión, enmarcada en el 50 aniversario del Isfpa, busca analizar las actividades realizadas por los CIAC para incrementar la capacitación del personal aeronáutico en los Estados de la región. La formación, pilar esencial para garantizar servicios seguros y eficientes, es un eje transversal de los objetivos estratégicos de la OACI.

El capitán Rafael Bárcenas Chiari, director general de la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, destacó que este encuentro representa “una oportunidad para reflexionar sobre el papel esencial de la formación aeronáutica en el desarrollo sostenible y seguro de la aviación, y sobre la necesidad de fortalecer la cooperación entre los Estados en materia de capacitación técnica y profesional”.

Así mismo, subrayó que los CIAC constituyen el pilar fundamental para enfrentar los desafíos actuales de la región: el déficit de personal especializado, el relevo generacional y la adaptación a nuevas tecnologías.

“Es momento de alinear esfuerzos y estrategias para promover una capacitación moderna, innovadora y ajustada a las exigencias del próximo quinquenio”, agregó.

Por su parte, Jorge Armoa, oficial regional de la Oficina Sudamericana de la OACI, señaló que este tipo de reuniones permiten abordar retos como la sostenibilidad de la aviación, los efectos ambientales y la formación integral de nuevos profesionales.

“En Panamá estamos viendo la reorganización del espacio aéreo y la reinauguración de los centros de instrucción, pasos importantes que indican que vamos en el camino correcto para crear competencias y enfrentar los futuros retos”, manifestó.

Armoa también destacó el avance en la formación de inspectores y auditores nacionales AVSEC, gracias al apoyo y cooperación de la TSA, lo que contribuye al fortalecimiento de las capacidades técnicas y al cumplimiento de los más altos estándares internacionales en materia de seguridad aeronáutica.

Durante el encuentro, se revisan los programas de entrenamiento y capacitación con el propósito de encarar la innovación y los desafíos de la aviación durante el próximo quinquenio. Además, se impulsa el Programa NGAP (Next Generation of Aviation Professionals), enfocado en preparar a la próxima generación de profesionales de la aviación en la Región Sudamericana de la OACI.

La reunión anual de los CIAC constituye también un espacio de rendición de cuentas, evaluación y seguimiento del plan de trabajo de estos centros, alineando sus actividades con las iniciativas del Global Aviation Training (GAT), los programas TRAINAIR Plus y NGAP, y las necesidades de los Estados en materia de capacitación.