Mercado de Valores panameño muestra crecimiento sostenido en 2025

Las proyecciones para el 2025 se mantienen favorables, especialmente por la expectativa de una reducción de las tasas de interés a nivel internacional.

Ciudad de Panamá/La transaccionabilidad en el mercado de valores panameño se ha desarrollado de manera positiva durante el año 2025, impulsada por los esfuerzos de modernización y democratización que buscan fortalecer este sector como una alternativa real de financiamiento para proyectos de desarrollo nacional.

La superintendente del Mercado de Valores, Maruquel Murgas, destacó que las sociedades de inversión han ganado mayor popularidad en los últimos años, convirtiéndose en un nicho clave para el crecimiento económico del país.

“Se ha popularizado mucho la sociedad de inversión y es importante porque representa un puente de financiamiento alternativo para proyectos que impulsan el desarrollo del país”, señaló Murgas.

Por su parte, la gerente general de Latinex, Olga Cantillo, resaltó los avances en la integración regional de los mercados financieros, un proceso que inició en 2017 y que incluye a países de Centroamérica, el Caribe y recientemente a Ecuador.

“Hemos visto cómo año tras año este servicio tiene mayor tracción. A la fecha se han negociado más de mil millones de dólares y el 32% de esas transacciones se realizan desde Panamá”, indicó Cantillo.

No obstante, autoridades del sector coinciden en que temas como las monedas virtuales y los criptoactivos representan un reto pendiente, al requerir un marco regulatorio claro que permita su desarrollo sin comprometer la seguridad del sistema financiero panameño.

