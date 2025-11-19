Standard & Poor’s reafirma grado de inversión de Panamá y destaca resiliencia económica

De acuerdo con la entidad, este resultado no solo tiene un impacto técnico en materia financiera, sino que se traduce en beneficios directos para toda la población.

Panamá/La calificadora internacional Standard & Poor’s (S&P) reafirmó la calificación de Grado de Inversión BBB- con perspectiva estable para Panamá, resaltando la resiliencia de la economía nacional y la solidez de la política fiscal aplicada durante el periodo 2024–2025, anunció el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

¡Buenas noticias para Panamá!

Standard & Poor’s reafirmó la calificación de Grado de Inversión BBB- con perspectiva estable, destacando la resiliencia de nuestra economía y la solidez de la política fiscal aplicada durante 2024–2025.

Este resultado no es solo técnico: beneficia… pic.twitter.com/THlCmkJd6w — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) November 19, 2025

De acuerdo con la entidad, este resultado no solo tiene un impacto técnico en materia financiera, sino que se traduce en beneficios directos para toda la población. Entre ellos, se destaca que el país puede acceder a financiamiento más barato, lo que permite liberar recursos para obras públicas, becas, salud y seguridad.

Asimismo, la reafirmación del grado de inversión fortalece la confianza de inversionistas y favorece la llegada de nuevas empresas, impulsando la generación de empleos formales y contribuyendo a una mayor estabilidad económica. También facilita el desarrollo de infraestructura estratégica, un elemento clave para el crecimiento sostenido del país.

El Gobierno Nacional reiteró su compromiso con mantener la estabilidad económica, la disciplina fiscal y un crecimiento sostenible, reafirmando que continuará trabajando con responsabilidad para proteger la confianza de los ciudadanos, el sector empresarial y los inversionistas en Panamá.