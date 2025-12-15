Economía panameña crece, pero el empleo y la inversión siguen sin despegar, informe de la Apede

Las últimas cifras del INEC muestran una tasa de desempleo de 9.5%, con casi la mitad de la población ocupada en la informalidad.

Panamá/La economía panameña cerró septiembre de 2025 con señales de recuperación tras varios meses de desaceleración, impulsada principalmente por la logística, el transporte y el turismo. Sin embargo, detrás del repunte de las cifras oficiales persisten debilidades estructurales, especialmente en la generación de empleo formal, la inversión privada y sectores clave como el comercio y la agroindustria, según el Informe Económico Ejecutivo de la Asociación y Ejecutivos de Empresa (Apede) noviembre 2025.

Luego de tocar su punto más bajo en agosto, cuando el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) creció apenas 1.61%, la economía repuntó en septiembre con un avance interanual de 4.73%, reflejando una recuperación liderada por los servicios transables: transporte, logística, intermediación financiera, comunicaciones, construcción y turismo.

Este dinamismo permitió que el Producto Interno Bruto (PIB) del primer semestre de 2025 creciera 4.4%, alcanzando los $40,379.6 millones, una cifra alineada con la proyección del Fondo Monetario Internacional, que estima un crecimiento cercano al 4.5% al cierre del año. No obstante, el crecimiento no se distribuye de manera homogénea.

Mientras el Canal de Panamá reportó un aumento de 24.1% en ingresos por peajes y el transporte aéreo y las exportaciones de pescado crecieron más de 23%, sectores como la Zona Libre de Colón (-8.1%), la manufactura, el agro y las exportaciones de banano (-14.7%) continúan en terreno negativo, evidenciando una recuperación desigual.

En paralelo, los precios reflejan una economía con demanda interna debilitada. En octubre de 2025, la inflación interanual fue de -0.02%, con caídas en restaurantes, alojamientos, vestimenta y comunicaciones, lo que confirma un entorno de inflación contenida e incluso deflación leve.

Las finanzas públicas muestran una mejora parcial. El déficit fiscal se redujo a -4.6% del PIB en septiembre de 2025, frente al -6.3% del mismo periodo de 2024. Sin embargo, la deuda pública sigue en ascenso y ya supera los $53,700 millones, equivalente a más del 62% del PIB, lo que mantiene la presión sobre las finanzas del Estado.

Uno de los puntos más sensibles sigue siendo el mercado laboral. Aunque no hay cifras oficiales recientes del INEC, los últimos datos disponibles indican una tasa de desempleo de 9.5%, con casi la mitad de la población ocupada en la informalidad. Además, entre agosto de 2023 y octubre de 2024 se perdieron más de 41 mil empleos formales, una tendencia que no ha logrado revertirse con el crecimiento económico.

La Inversión Extranjera Directa (IED) también encendió alertas. Tras cerrar 2024 con un aumento de 18.5%, en el primer semestre de 2025 el flujo cayó abruptamente, afectado por movimientos contables y repatriación de dividendos en el sector financiero. Aunque las operaciones extranjeras se mantienen, el retroceso impacta la confianza y la capacidad de generar empleo de calidad.

A nivel territorial, la actividad económica continúa concentrada. Panamá, Panamá Oeste y Colón concentran más del 83% del PIB nacional, mientras que provincias como Panamá Oeste y Chiriquí muestran fuertes crecimientos, en contraste con la caída de 27% en Colón, una de las más golpeadas del país.

En el contexto internacional, los recortes de tasas de interés en Estados Unidos abren una ventana de oportunidad para aliviar el costo del financiamiento. No obstante, agencias calificadoras mantienen advertencias sobre la fragilidad fiscal del país y la necesidad de reformas estructurales para sostener el crecimiento.

El informe concluye que Panamá mantiene un crecimiento apoyado en motores externos, pero con una economía doméstica que se enfría. Sin mayor inversión productiva, recuperación del empleo formal y fortalecimiento de la demanda interna, el crecimiento podría perder tracción en los próximos meses.

