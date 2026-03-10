Ministerio Público en Coclé inició una investigación tras el hallazgo de cadáver de una mujer en Tucué

El descubrimiento se dio la tarde del lunes 9 de marzo, luego de que residentes alertaran sobre la presencia de un cuerpo en una quebrada ubicada a pocos minutos de una vivienda cercana.

Coclé/El Ministerio Público en Coclé inició una investigación tras el hallazgo del cuerpo de una mujer en estado de descomposición en la comunidad de Tucué, en el corregimiento de Boca de Tucué, al norte del distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

El descubrimiento se dio la tarde del lunes 9 de marzo, luego de que residentes alertaran sobre la presencia de un cuerpo en una quebrada ubicada a pocos minutos de una vivienda cercana. Tras la verificación, se notificó a las autoridades competentes para el levantamiento del cadáver e inicio de las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, se conoció que el cuerpo podría corresponder a una joven de 21 años residente en el área, quien había salido de su casa días antes y no había sido vista nuevamente.

El Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias de los hechos. En tanto el cuerpo de la mujer fue trasladado a la Morgue Judicial de Aguadulce.