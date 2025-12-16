Autorizan compra de helicóptero para reforzar misiones de seguridad y ayuda humanitaria del Senan

De acuerdo con la información presentada ante el Consejo de Ministros, el Senan enfrenta una reducción en sus capacidades operativas, particularmente en su flota de helicópteros, lo que ha impactado la atención de requerimientos de seguridad y de asistencia humanitaria en distintas regiones del país.

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 000, mediante la cual se autoriza la contratación, a través de un procedimiento excepcional, entre el Ministerio de Seguridad Pública y la empresa Agusta Westland Philadelphia Corporation (AWPC), para el suministro de un helicóptero de uso mixto destinado al Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

La adquisición corresponde a un helicóptero AW169, serie 69009, equipado con motores Pratt & Whitney PW210A, por un monto de B/.10,197,440.00. La aeronave será utilizada en misiones de seguridad ciudadana, ayuda humanitaria y apoyo social, especialmente en áreas de difícil acceso.

De acuerdo con la información presentada ante el Consejo de Ministros, el Senan enfrenta una reducción en sus capacidades operativas, particularmente en su flota de helicópteros, lo que ha impactado la atención de requerimientos de seguridad y de asistencia humanitaria en distintas regiones del país.

Te puede interesar: Panamá levanta medidas de retorsión contra Ecuador tras salida de lista fiscal

Con esta compra, el Estado panameño busca fortalecer las capacidades operacionales de la institución, permitiendo una respuesta más efectiva en situaciones de emergencia, desastres naturales y atención a comunidades vulnerables y apartadas.

Durante la sustentación del proyecto, se destacó la rentabilidad y eficiencia de la aeronave, que cuenta con aviónica de última tecnología, capacidad para vuelos visuales e instrumentales, así como ventajas en consumo de combustible y costos de mantenimiento.

Las autoridades subrayaron que estos medios aéreos también facilitarán la evacuación médica urgente en zonas donde la geografía agreste o las condiciones climáticas impiden el uso de otros equipos, convirtiéndose en un recurso clave para salvaguardar la vida y la integridad de la población.

El Consejo de Gabinete concluyó que la adquisición del helicóptero permitirá reforzar la seguridad y la atención ciudadana en todo el país, al facilitar el traslado rápido de personal de emergencia, el apoyo inmediato ante desastres naturales y una mayor presencia del Estado en comunidades de difícil acceso.