Panamá levanta medidas de retorsión contra Ecuador tras salida de lista fiscal

El Consejo de Gabinete aprobó este martes la derogación total del Decreto de Gabinete N.° 13 de 2012, que establecía medidas de retorsión contra la República de Ecuador por considerar que ese país aplicaba un trato discriminatorio a Panamá.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto de Gabinete N.° 39-25, del 16 de diciembre de 2025, con el que el Gobierno panameño pone fin a más de una década de medidas restrictivas en el ámbito fiscal y comercial entre ambas naciones.

Según lo informado, el levantamiento de las medidas se da luego de que Panamá y Ecuador suscribieran un convenio de intercambio de información tributaria, un acuerdo orientado a fortalecer la transparencia fiscal, prevenir delitos tributarios y financieros, y promover un entorno más favorable para la inversión bilateral.

Como resultado de este acercamiento, el Gobierno de Ecuador excluyó a Panamá de su lista de paraísos fiscales, decisión adoptada mediante la Resolución N.° NAC-DGERCGC25-00000021, del 15 de agosto de 2025.

Las autoridades panameñas destacaron que este paso marca un relanzamiento de las relaciones bilaterales en materia económica y tributaria, y abre la puerta a una mayor cooperación entre ambos países, en un contexto regional que prioriza el intercambio de información y el cumplimiento de estándares internacionales de transparencia.