Confirman detención para 32 personas involucradas en red de narcotráfico en aeropuerto de Tocumen

El Tribunal Superior de Apelaciones confirma la detención provisional para 32 personas, aprehendidas en el marco de las operaciones "Colibrí" y "Eros".

Ciudad de Panamá/El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la detención provisional para 32 personas por el caso de tráfico internacional de drogas a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas atribuye a los procesados delitos de conspiración para el tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas y conductas conexas, incluidas operaciones de blanqueo de capitales en algunos casos. La investigación habría identificado una estructura que presuntamente utilizaba procedimientos logísticos sofisticados para enviar cargamentos al exterior.

Durante las audiencias, las autoridades confirmaron que 21 imputados alcanzaron acuerdos de pena con el Ministerio Público, validándose diferentes condenas. Al mismo tiempo, otros imputados cuyas defensas habían apelado permanecen bajo el régimen de detención provisional mientras se resuelven los recursos ante instancias superiores.

La jueza de garantías que conoció la causa argumentó la necesidad de la detención provisional por la gravedad de los delitos, el riesgo de fuga y la posibilidad de destrucción de pruebas o de influencia en testigos.

Por su parte, defensores han señalado que evaluarán recursos y apelaciones en procura de variaciones en las medidas cautelares.