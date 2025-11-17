Caso Eros y Colibrí: aumentan a 66 los imputados; investigación revela que buscaban abrir nuevas rutas

La audiencia culminó por hoy y se reanudará mañana a las 9:00 a.m., con los cargos de conspiración y tráfico internacional de drogas.

Panamá/El Ministerio Público confirmó este lunes que la cifra de imputados por el caso de tráfico internacional de drogas a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen ya asciende a 66 personas, debido a diligencias realizadas durante el fin de semana y a una audiencia alterna celebrada este mismo día.

La audiencia culminó hoy en el Sistema Penal Acusatorio, y se reanudará mañana a las 9:00 a.m., con la imputación de cargos de conspiración y tráfico internacional de drogas que presuntamente se cometieron mediante el uso de instalaciones y personal del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La audiencia

Durante la jornada, la fiscalía detalló el papel que habrían desempeñado los cinco últimos señalados dentro de la estructura criminal dedicada al cambio de colillas de equipaje para introducir maletas cargadas con cocaína en vuelos internacionales. La investigación describe un esquema que aprovechaba movimientos internos entre las terminales 1 y 2, así como el acceso al área verde del aeropuerto, para manipular equipajes sin levantar sospechas.

Uno de los implicados es Luis Abel De Gracia, de 26 años, quien, según la fiscalía, reconoció pertenecer al grupo criminal encargado de modificar etiquetas de maletas. Se le vincula a una maleta que contenía 20 paquetes de clorhidrato de cocaína. De acuerdo con lo expuesto, trabajaba para una empresa de apoyo a aerolíneas y usaba un tractor para trasladar equipajes entre ambas terminales, trayecto donde se realizaban los cambios de maletas contaminadas.

Otro de los señalados es Cristian Caballero, también de 26 años, quien recibía y transportaba equipaje para una empresa de servicios aeroportuarios. Su caso está relacionado con una maleta que llegó a Barajas, España, con 23 paquetes de supuesta cocaína.

Entre las mujeres procesadas se encuentra Luz Marylín Velásquez, agente de seguridad privada en el aeropuerto. Su función consistía en recibir y subir las maletas para que pasaran por el escáner previo al ingreso a los aviones. La fiscalía presentó videos, llamadas telefónicas y conversaciones que ilustran la coordinación interna, los pagos y los roles de cada participante.

El último nombre mencionado por la fiscalía durante esta sesión fue Luis Ortega, señalado como presunto cabecilla de la red. En conversaciones interceptadas, Ortega habría coordinado la manipulación de maletas desde la zona de bandejas. La operación consistía en retirar la colilla original de una maleta de pasajero en tránsito y colocarla sobre una maleta introducida por el área verde, que contenía entre 20 y 23 paquetes de sustancia ilícita.

La fiscalía agregó que la investigación detectó alertas en España y Francia, y que en conversaciones entre los implicados se hablaba de abrir nuevas rutas hacia Jamaica y Canadá. Según las descripciones, los miembros de la red enganchaban carretas con maletas contaminadas ya sin colilla, para intentar que pasaran por el escáner sin llamar la atención, apoyándose en colaboradores internos.

De manera paralela, se llevó a cabo otra audiencia relacionada con Christopher Sedalice, hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Cecilio Sedalice, imputado por conspiración y tráfico internacional de drogas. Según lo expuesto, su rol habría sido recoger droga que ingresaba por las costas del país. Al momento de su aprehensión se encontraba en un hospital, dado que es una persona que se dializa. Se le otorgó arresto domiciliario con permisos tres veces por semana para asistir a sus tratamientos.

Al cierre de la sesión, la jueza indicó que, en la siguiente fase, corresponderá a los abogados intervenir. Quienes representen a un solo imputado dispondrán de cinco minutos, pero el tiempo deberá ajustarse para quienes tengan dos o tres clientes.

Con información Yeny Caballero.