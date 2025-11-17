Caso Eros y Colibrí: Arresto domiciliario para hijo de magistrado Cedalise ligado a red de narcotráfico

El caso está relacionado con una red de tráfico de drogas que operaba desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen mediante el “colillaje” de maletas.

Luego de que el juez de garantías legalizara la aprehensión de 59 de las 60 personas detenidas en las operaciones Eros y Colibrí, el pasado 17 de noviembre, este lunes continuó la audiencia en la que se definieron las medidas cautelares para los implicados.

Entre ellos figura uno de los hijos del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cecilio Celadise, a quien se le otorgó arresto domiciliario mientras duren las investigaciones. La decisión del juez respondió a una solicitud del Ministerio Público.

Según lo expuesto durante la sesión judicial, el imputado, investigado por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de delitos relacionados con drogas, presenta graves problemas de salud y enfermedades crónicas, razón por la cual se consideró necesaria la medida.

El caso está relacionado con una red de tráfico de drogas que operaba desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen mediante el “colillaje” de maletas. La audiencia inició el pasado jueves y se ha extendido varios días debido a la amplitud del expediente y la cantidad de investigados.

¿Cómo funcionaba la red?

El gerente general de Tocumen, S.A., José Antonio Ruíz, explicó que la organización criminal manipulaba el equipaje de pasajeros, especialmente de aquellos con destino a Europa, cambiando las colillas de las maletas legítimas por otras cargadas con droga. Una vez llegaban a su destino, los viajeros notaban la desaparición de su equipaje, mientras que los narcotraficantes retiraban las maletas alteradas con la droga en el punto final del trayecto.

Según información preliminar, entre 20 y 25 funcionarios de Tocumen estarían vinculados a esta operación, la cual se extendía al área de carga y al manejo de maletas en los counters de embarque.

Le puede interesar: Detienen a dos nuevos implicados a red de narcotráfico que operaba en el Aeropuerto de Tocumen

Las primeras alertas surgieron hace dos años, cuando pasajeros comenzaron a reportar la pérdida de su equipaje al llegar a Europa. Los reclamos permitieron a las autoridades detectar un patrón y dar seguimiento a las operaciones de la red, que fue finalmente desmantelada en un operativo nacional que dejó más de 50 personas aprehendidas.

Julio Alonso, excoordinador de inteligencia del Aeropuerto de Tocumen, explicó en Noticias AM cómo es el modus operandi del "colillaje", luego de que se desarticulara esta estructura criminal que traficaba drogas desde Panamá hacia Europa.

El excoordinador de inteligencia del Aeropuerto Internacional de Tocumen detalló que se trata de una modalidad que implica el cambio de etiquetas de equipaje para lograr introducir maletas cargadas con droga en vuelos comerciales.