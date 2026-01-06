De acuerdo con representantes de la empresa, las nuevas contrataciones están destinadas a labores de limpieza, mantenimiento de campo y protección de la fruta en diversas fincas bananeras de la región, trabajos clave para avanzar hacia la próxima etapa de producción.

Bocas del Toro/Más de 1,600 personas ya han sido contratadas por la empresa Chiquita Panamá en la provincia de Bocas del Toro, como parte del proceso de reactivación de la actividad bananera y del programa de reclutamiento iniciado el año pasado, sobre todo en el distrito de Changuinola.