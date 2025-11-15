Detienen a dos nuevos implicados a red de narcotráfico que operaba en el aeropuerto de Tocumen

⚖️ Para este sábado, la Policía Nacional informó que, durante acciones preventivas realizadas en la estación 24 de Diciembre del Metro de Panamá, fue detenido un ciudadano requerido por la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, señalado como presunto integrante de la Operación Eros. ⚖️ Horas antes, la tarde del viernes 14 de noviembre, otro hombre había sido aprehendido en el corregimiento de Pedregal, también requerido por su supuesta participación en esta red

Ciudad de Panamá, Panamá/La lista de personas aprehendidas por su presunta vinculación a la red de tráfico de drogas que operaba desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen y diversos puertos del país continúa en aumento.

Para este sábado 15 de noviembre, la Policía Nacional informó que, durante acciones preventivas realizadas en la estación 24 de Diciembre del Metro de Panamá, fue detenido un ciudadano requerido por la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, señalado como presunto integrante de la red en el marco de la operación "Eros".

La institución indicó que estas diligencias forman parte de las estrategias de vigilancia desplegadas en distintas estaciones del Metro. Horas antes, la tarde del viernes 14 de noviembre, otro hombre había sido aprehendido en el corregimiento de Pedregal, también requerido por su supuesta participación en esta red dedicada al tráfico internacional de drogas y a la conspiración para cometer delitos relacionados con estupefacientes.

Ambos detenidos se mantienen a disposición de las autoridades competentes. Estas acciones se suman a los operativos Eros y Colibrí, ejecutados el pasado miércoles 12 en Panamá, Panamá Oeste y Veraguas, que han permitido la detención de otras 60 personas, quienes permanecen en audiencia de garantías. La diligencia judicial se reanudará este sábado en horas de la mañana.

Durante la audiencia, la Fiscalía detalló el alcance internacional de la red, que utilizaba rutas aéreas y marítimas, así como maletas alteradas en aeropuertos y puntos estratégicos en el Caribe y el Pacífico panameño para enviar sustancias ilícitas hacia Europa.

La investigación se inició el 4 de enero de 2023, cuando se detectó a un grupo presuntamente dedicado al tráfico internacional de drogas. Uno de los métodos utilizados consistía en la manipulación de colillas de equipaje en Tocumen: reemplazaban etiquetas de maletas de pasajeros para colocarlas en equipajes cargados con cocaína, que luego eran enviados como si se tratara de equipaje regular.

En uno de los 26 eventos investigados, una maleta llegó al Aeropuerto de Barajas, en Madrid, donde las autoridades españolas decomisaron 28 kilos de droga.

Además, se mencionaron otras actividades relacionadas con la red, entre ellas interceptaciones de cargamentos, incautaciones de dinero, compras, tumbes y trasiegos dentro del territorio panameño, todos orientados a enviar droga al continente europeo. En este operativo participaron más de 65 fiscales y 500 agentes, en un despliegue que abarcó Panamá Este, Panamá Oeste y Veraguas.