Legalizan aprehensión de 59 de los 60 aprehendidos en red de narcotráfico que operaba en el aeropuerto de Tocumen

Se anunció que mañana sábado continúa la audiencia a las 9:30 am con el inicio de las imputaciones.

Panamá/La audiencia contra la red de tráfico de drogas que operaba desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen y diversos puertos del país culminó este viernes con la legalización de la aprehensión de 59 de las 60 personas detenidas en las operaciones Eros y Colibrí. Solo a uno de los aprehendidos no se le validó la detención debido a que se trató de un caso excepcional, en el que no se otorgó el control posterior correspondiente.

El proceso continuará mañana sábado a las 9:30 a.m., cuando la etapa de formulación de imputaciones contra los vinculados.

En la audiencia se dio detalles del alcance internacional de esta red que utilizaba rutas aéreas y marítimas, maletas alteradas en aeropuertos y puntos estratégicos en el Caribe y el Pacífico panameño para traficar cocaína hacia Europa.

Más temprano

En la sala del sistema penal acusatorio, 60 personas detenidas, incluyendo cuatro extranjeros y tres mujeres, continúan enfrentando horas de audiencia, junto a sus abogados, mientras el Ministerio Público presenta múltiples solicitudes ante la jueza de garantías. Hasta ahora, el proceso avanza lentamente y apenas se ha logrado completar la legalización de la aprehensión, un trámite que ha tomado gran parte de la sesión debido a la oposición de varios abogados defensores.

Una investigación que inició en 2023

Según expuso la Fiscalía, la investigación comenzó el 4 de enero de 2023, cuando se empezó a dar seguimiento a un grupo presuntamente dedicado al tráfico internacional de drogas.

El Ministerio Público detalló que la organización utilizaba las costas del Caribe, específicamente en la comarca Guna Yala, así como puertos del Pacífico, para introducir y mover cargamentos de droga.

Uno de los métodos más llamativos era la manipulación de colillas de equipaje en el Aeropuerto Internacional de Tocumen: reemplazaban etiquetas de maletas de pasajeros para colocarlas en equipajes que contenían cocaína y que luego eran enviadas como si fueran parte del equipaje regular de vuelo.

Un envío detectado en España encendió las alarmas

En la audiencia se mencionó uno de los 26 eventos investigados: una maleta que llegó al Aeropuerto de Barajas, en Madrid, donde las autoridades españolas detectaron 28 kilos de cocaína.

Además, se mencionaron otros hechos vinculados a la red, entre ellos interceptaciones de droga, incautaciones de dinero, compras, tumbes y trasiegos dentro del territorio panameño, todos con el objetivo de enviar la droga al continente europeo.

Cabe señalar, que más de 65 fiscales y 500 agentes participaron en el operativo nacional, que abarcó Panamá Este, Panamá Oeste y Veraguas.

Proceso avanza lento y se prevén días de audiencias

La audiencia continúa en su fase inicial. Tras la legalización de la aprehensión, el Ministerio Público deberá presentar la formulación de imputación y luego solicitar medidas cautelares, lo que podría extender el proceso por varios días.

A las afueras del Sistema Penal Acusatorio, familiares de los detenidos esperan noticias sobre el avance del caso, que por ahora continúa sin superar la primera etapa procesal.

Con información de Meredith Serracín.