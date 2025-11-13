Audiencia por red de narcotráfico en aeropuerto de Tocumen inicia con identificación aprehendidos y declara receso hasta el viernes

Las investigaciones comenzaron en 2023, cuando las autoridades detectaron movimientos sospechosos vinculados al envío de sustancias ilícitas hacia Europa. Más de 65 fiscales y 500 agentes participaron en el operativo nacional, que abarcó Panamá Este, Panamá Oeste y Veraguas.

Ciudad de Panamá, Panamá/La audiencia de solicitudes múltiples contra los presuntos integrantes de una red dedicada al envío de droga desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen hacia Europa inició la tarde de este jueves en el Sistema Penal Acusatorio (SPA); sin embargo, el acto judicial solo avanzó hasta la identificación de los 60 aprehendidos y fue declarado en receso hasta mañana viernes a las 9:30 a.m.

De acuerdo con la información suministrada en la sala, 57 hombres y 3 mujeres fueron conducidos ante la jueza de garantías, Sandra Castillo, quien encabezó la diligencia. El fiscal Julio Campines estuvo presente, aunque no llegó a intervenir, dado que la audiencia no avanzó a la legalización de la aprehensión ni a la formulación de cargos.

Durante esta primera fase, cada imputado se levantó para declarar su nombre completo, número de cédula, nacionalidad, ocupación y un número telefónico para ser contactado. También se les leyeron sus derechos.

La defensa de estas personas solicitó una sala más amplia para garantizar mejores condiciones de trabajo debido a la cantidad de imputados. La petición fue acogida y se informó que se coordinará la logística para la reanudación del proceso, que se extenderá este viernes. Las personas aprehendidas fueron trasladadas nuevamente al centro de detención temporal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Entre las ocupaciones declaradas por los imputados figuran agentes de rampa en Tocumen, personal de áreas verdes, técnicos en refrigeración, estibadores, mecánicos independientes, un chofer, un reservista y trabajadores de movilización de equipaje. Del total, 57 son panameños, mientras que tres son extranjeros.

Uno de los detenidos tuvo que ser trasladado al Hospital Santo Tomás por una complicación médica, mientras que otros solicitaron acceso a medicamentos para tratar la hipertensión. La audiencia contempla tres etapas: legalización de aprehensión, formulación de cargos y medidas cautelares, las cuales se desarrollarán una vez se retome la sesión este viernes.

Un detenido más tras operativo

Para horas de la tarde de este jueves, la Policía Nacional informó que este jueves 13 de noviembre aprehendió a otro presunto implicado en la red criminal desarticulada mediante la operación Eros, dedicada al tráfico internacional de drogas y la conspiración para delinquir.

La captura se realizó en horas del mediodía en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde el detenido laboraba como funcionario de carga. De forma posterior, fue puesto a órdenes de la Fiscalía de Drogas del Ministerio Público.

Esta detención se suma a las 59 aprehensiones realizadas el miércoles durante las operaciones Eros y Colibrí, en las que también se decomisaron 10 armas de fuego, más de 200 municiones y 39,965 dólares en efectivo.

Las investigaciones comenzaron en 2023, cuando las autoridades detectaron movimientos sospechosos vinculados al envío de sustancias ilícitas hacia Europa. Más de 65 fiscales y 500 agentes participaron en el operativo nacional, que abarcó Panamá Este, Panamá Oeste y Veraguas.

La red que operaba desde Tocumen

Según datos preliminares, la organización criminal habría operado al menos dos años dentro del Aeropuerto, mediante el intercambio fraudulento de etiquetas de equipaje.

Previamente, representantes de Tocumen, S.A. explicaron que los implicados manipulaban maletas de pasajeros con destino principalmente a Europa, sustituyendo las etiquetas legítimas por otras colocadas en equipajes cargados con droga. Al llegar al destino final, los viajeros reportaban la pérdida de sus maletas, mientras que los narcotraficantes retiraban el equipaje adulterado.

Las primeras alertas surgieron hace dos años, cuando comenzaron a acumularse reclamos de pasajeros por equipaje extraviado. Las investigaciones siguen en curso para determinar si existen más funcionarios o terceros vinculados a esta operación de tráfico internacional.

Con información de Yenny Caballero