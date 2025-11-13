Operación Eros: Aprehenden en el aeropuerto de Tocumen a otro presunto implicado por narcotráfico

El detenido laboraba como funcionario de carga en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y estaría vinculado a una red criminal dedicada al tráfico internacional de drogas.

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), aprehendió este jueves a otro de los presuntos implicados en la red criminal desarticulada mediante la Operación Eros, dedicada al tráfico internacional de drogas y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.

La captura se realizó en horas del mediodía en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde el aprehendido laboraba como funcionario de carga. Posteriormente, fue trasladado a órdenes de la Fiscalía de Drogas para los trámites judiciales correspondientes.

Esta acción se suma a los resultados obtenidos durante las operaciones Eros y Colibrí, ejecutadas el miércoles 12 de noviembre, en las que se logró la aprehensión de 59 personas, el decomiso de 10 armas de fuego, más de 200 municiones y 39 mil 965 dólares en efectivo.

Operaciones Eros y Colibrí

Las pesquisas se originaron en 2023, cuando las autoridades detectaron encuentros y movimientos sospechosos de un grupo que presuntamente coordinaba el envío de sustancias ilícitas al extranjero y administraba recursos provenientes del narcotráfico.

En total, 65 fiscales y más de 500 unidades policiales participan en este despliegue estratégico, que busca garantizar la captura de los involucrados y el aseguramiento de evidencias, sin afectar la seguridad de la ciudadanía.

Los operativos se desarrollan de manera simultánea en diversas provincias del país, principalmente en Panamá Este, Panamá Oeste y Veraguas, donde la red criminal tenía presencia operativa.