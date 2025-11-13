Tribunal de Apelaciones confirmó de manera unánime la detención de tres personas por operación Etax 2.0

Las diligencias se desarrollan en el marco de la operación Etax 2.0, por delitos contra la fe pública en perjuicio del Estado.

Ciudad de Panamá/La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público logró en audiencia la legalización de la aprehensión, la imputación de cargos y la orden de detención de una persona vinculada al delito contra la fe pública, como parte de las investigaciones de la operación Etax 2.0.

Durante el mismo proceso, el Tribunal de Apelaciones confirmó de manera unánime la detención de tres personas más, entre ellas dos exfuncionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y un empresario.

El caso está relacionado con presuntas irregularidades en el sistema E-Tax de la DGI, mediante la creación y cesión de créditos fiscales falsos. La investigación, que se originó tras una denuncia presentada por la propia DGI el 27 de abril de 2023, mantiene abiertas cinco carpetas bajo averiguación.

Según las pesquisas, los implicados habrían creado créditos fiscales ficticios en el sistema E-Tax 2.0, los cuales eran posteriormente cedidos a una empresa intermediaria y luego a una empresa aseguradora, que procedía a realizar los pagos correspondientes por la supuesta cesión de dichos créditos.

Estos hechos se investigan por constituir un posible delito contra la fe pública en perjuicio de la Dirección General de Ingresos, afectando directamente los recursos del Estado.