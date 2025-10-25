Detención provisional para cuatro implicados en el fraude de créditos fiscales a la DGI tras operación 'Etax 2.0'

Las defensas de los cuatro imputados han apelado la decisión judicial, por lo que las audiencias de apelación han sido programadas para los días 12 y 13 de noviembre de 2025.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación ha logrado un avance en la operación "Etax 2.0", una investigación que busca desmantelar la presunta alteración de créditos fiscales en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI).

En una audiencia de control de garantías, el juez legalizó las aprehensiones y admitió las imputaciones presentadas por la Fiscalía por el delito contra la fe pública en el marco de cinco carpetas investigativas. Como resultado, se decretó la medida cautelar de detención provisional para dos exfuncionarias y dos particulares, uno de ellos identificado como empresario, por su presunta vinculación en el caso.

Las defensas de los cuatro imputados han apelado la decisión judicial, por lo que las audiencias de apelación han sido programadas para los días 12 y 13 de noviembre de 2025.

La investigación continúa en curso. En un desarrollo reciente, este viernes fue aprehendida una tercera exfuncionaria presuntamente vinculada a las investigaciones. Sus audiencias de control de garantías se celebran el día de hoy, según informó el Ministerio Público.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de "continuar las investigaciones con rigor técnico y jurídico, no solo trabajando en el combate frontal a la corrupción, sino también en la prevención y en propuestas que fortalecen la normativa legal de cara a este flagelo".