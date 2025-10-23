Fiscalia Anticorrupcion ejecuta operativo E-Tax 2.0 por investigación en fraude en creditos fiscales

Exfuncionarios de la DGI fueron aprehendidos durante allanamiento simultaneos en Panama Este ,Oeste y Centro

Ciudad de Panamá/A tempranas horas de este 23 de octubre, la Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional, desarrolló el operativo E-Tax 2.0. El propósito era recabar indicios en una investigación por delitos contra la fe pública en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Durante las diligencias simultáneas realizadas en Panamá este, oeste y centro, fueron aprehendidas cuatro personas, entre ellas dos exfuncionarios y dos particulares, presuntamente vinculadas al caso.

La investigación, iniciada el 27 de abril de 2023 tras una denuncia presentada por DGI, está relacionada con la creación de resoluciones dentro del sistema E-Tax 2.0 para el reconocimiento irregular de créditos fiscales por la supuesta compra e instalación de equipos fiscales.

Podría leer. Falla eléctrica obligó a evacuación en la Policlínica Dr. Manuel Paulino Ocaña de Penonomé

De acuerdo con las pesquisas, las exfuncionarias habían generado créditos fiscales ficticios, que luego fueron cedidos a una empresa intermediaria y posteriormente a una empresa aseguradora, la cual hizo el pago por cesión de dichos créditos.

Así mismo, uno de los señalados se habría presentado como abogado en proceso de cesión pese a no contar con idoneidad profesional para ejercer.