Falla eléctrica obligó a evacuación en la Policlínica Dr. Manuel Paulino Ocaña de Penonomé

El suceso generó alarma entre los pacientes y transeúntes que pasaban frente a las instalaciones, sin embargo, no se registraron heridos ni daños mayores.

Penonomé, Coclé/Una falla en el sistema eléctrico provocó la evacuación total de la Policlínica Dr. Manuel Paulino Ocaña, en el distrito de Penonomé, la tarde de este miércoles, alrededor de la 1:20 p.m.

El incidente fue atendido por agentes del Cuerpo de Bomberos, luego de que se reportara un fuerte olor a cable quemado en el área de enfermería, lo que activó de inmediato las alarmas del sistema interno de seguridad del centro médico.

“Hubo un reporte de un olor a cable quemado en el área de enfermería, por lo que se activa la alarma automáticamente y se procede a hacer el desalojo”, explicó Néstor Chen, director médico de la policlínica.

🔗Puedes leer: Agroferias del IMA: Conoce el cronograma para este viernes 24 de octubre

Ante la emergencia, tanto el personal administrativo como los pacientes que se encontraban en el lugar fueron evacuados como medida preventiva. El servicio en la policlínica se vio interrumpido durante aproximadamente 30 minutos, hasta que las autoridades confirmaron que no existía riesgo de incendio.

El suceso generó alarma entre los pacientes y transeúntes que pasaban frente a las instalaciones, sin embargo, no se registraron heridos ni daños mayores.

Con información de Nathaly Reyes