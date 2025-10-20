Localizan a dos adolescentes que salieron sin autorización de un hogar del Mides en Coclé

La salida de las jóvenes se registró el sábado 18 de octubre.

Coclé/Luego de una investigación de oficio iniciada por la Unidad Especializada de Desaparecidos y la Fiscalía Regional de Coclé, tras la salida no autorizada de dos adolescentes de un hogar adscrito al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la institución informó este lunes 20 de octubre que las dos jóvenes ya fueron localizadas.

Según se detalló en el comunicado ofrecido por el Ministerio Público el domingo 19 de octubre, personal del Mides fue quien alertó a las autoridades sobre esta situación.

De acuerdo con el Mides, la situación se registró el sábado 18 de octubre. Las adolescentes tienen 15 y 16 años.

Según la institución, la alerta se realizó de manera inmediata, cumpliendo con los requisitos para la activación de la alerta Amber. Así mismo, además del Ministerio Público, se puso en aviso a la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia y a la Policía Nacional.

El hogar en donde se reportó esta situación alberga a niños, niñas y adolescentes.

En el breve comunicado, la institución no aclaró cómo se dieron las circunstancias de la salida no autorizada.

