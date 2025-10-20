Recuperan camión propiedad del Estado que iba a ser registrado con documentos alterados

El mismo fue llevado a la Sección de Robo Hurto de Autos de la DIJ para la respectiva inspección, donde se detectan las irregularidades en el motor y la documentación.

Ciudad de Panamá, Panamá/Tras la recuperación de un camión que, al ser verificado, mantenía alteraciones en motor y documentos, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional y el Ministerio Público han iniciado una investigación.

La investigación surge tras detectar que el vehículo es propiedad del Estado.

La retención del mismo se dio al momento en que se realizaban los trámites para la actualización de datos y traspaso municipal.

El mismo fue llevado a la Sección de Robo Hurto de Autos de la DIJ para la respectiva inspección, donde se detectan las irregularidades en el motor y la documentación.

De momento, el vehículo, que ya estaba rotulado en las puertas, se mantiene bajo retención a fin de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades de las personas involucradas.

Le puede interesar👇🔗: