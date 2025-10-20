Instituto de Meteorología presentó portal de vigilancia hidrometeorológica por distrito

El portal busca modernizar la vigilancia climática y proteger a las comunidades.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) presentó en el Ministerio de Gobierno un nuevo portal de vigilancia para el monitoreo hidrometeorológico por distrito, con el objetivo de fortalecer la gestión de riesgos y mejorar la capacidad de respuesta ante eventos climáticos.

La directora del Instituto de Meteorología e Hidrología, Graciela de Calzadilla, explicó que esta herramienta permitirá integrar en una sola plataforma la información recopilada a nivel nacional, facilitando al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) la vigilancia en tiempo real y la emisión de alertas tempranas.

El portal ofrecerá datos actualizados sobre precipitaciones, niveles de ríos, temperatura y condiciones atmosféricas, lo que permitirá a las autoridades tomar decisiones preventivas y a la ciudadanía mantenerse informada ante posibles emergencias.

De Calzadilla destacó que esta iniciativa forma parte de los esfuerzos del Ministerio de Gobierno por modernizar los sistemas de monitoreo climático y fortalecer la coordinación interinstitucional frente a los efectos del cambio climático en el país.

Con información de Luis Mendoza