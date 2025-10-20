Devoción y fe en Portobelo: miles de peregrinos siguen llegando para rendir honor al Cristo Negro

Los fieles, provenientes de diversas provincias del país e incluso del extranjero, llegan con promesas, agradecimientos y súplicas al venerado Nazareno de Portobelo.

Portobelo, Colón/La fe y la tradición se hacen sentir una vez más en el distrito de Portobelo, donde miles de devotos se preparan para conmemorar este martes 21 de octubre la festividad del Cristo Negro, una de las expresiones religiosas más importantes de Panamá.

Durante todo el fin de semana y la mañana de este lunes 20 de octubre, el flujo de peregrinos ha sido constante. Según reportes de la Policía Nacional, alrededor de 7,000 personas han ingresado al poblado, una cifra inferior a la registrada en años anteriores para esta fecha. Los fieles, provenientes de diversas provincias del país e incluso del extranjero, llegan con promesas, agradecimientos y súplicas al venerado Nazareno de Portobelo.

La iglesia San Felipe de Portobelo, donde reposa la imagen del Cristo Negro, se mantiene abierta durante toda la jornada para recibir a los devotos. Aunque el templo permanecía con poca afluencia tras la misa de las 11:00 a.m., nuevos grupos de peregrinos han llegado desde la capital y otros puntos del país para participar en las celebraciones religiosas.

Entre los asistentes, destaca la historia de una pareja italiana que visita Panamá por tercera vez para agradecer los milagros que atribuyen al Cristo Negro. Las festividades no solo movilizan la fe, sino también la economía de la comunidad.

Pequeños comerciantes y artesanos aprovechan la ocasión para ofrecer productos típicos, recuerdos religiosos y servicios a los visitantes. Una de las artesanas locales relató que se dedica a restaurar réplicas del Cristo Negro, un oficio que considera un acto de devoción y sustento.

Por otra parte, en la carretera hacia Portobelo, numerosos puntos de apoyo ofrecen agua y alimentos a los peregrinos que caminan bajo el sol. En el sector de Sabanitas, voluntarios reparten comida y bebidas, cumpliendo promesas hechas años atrás.

Para este lunes, las actividades incluyen la Coronilla de la Misericordia a las 3:00 p.m., seguida de una misa solemne a las 6:00 p.m. y una vigilia que se extenderá hasta las 5:00 a.m. del martes 21, día central de las festividades. La imagen del Cristo Negro ya se encuentra expuesta en su anda principal para recibir a los fieles.

Pese a la menor afluencia respecto a años anteriores, el ambiente en Portobelo refleja la misma devoción y esperanza que por siglos ha unido a miles de panameños en torno a esta figura sagrada.

Con información de Nicanor Alvarado y Néstor Delgado